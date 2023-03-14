Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть

Признаки, что шоколад испортился

Чтобы проверить качество шоколада, обращайте внимание на несколько деталей. Первое - это срок годности. Нельзя есть просроченный продукт, даже если он еще выглядит хорошо.

Испорченная плитка будет иметь неприятный горьковатый вкус, если она неправильно сохранялась.

Если шоколад подвергался воздействию влажности или быстро перемещался из холодного состояния в жаркое, это может вызвать кристаллизацию сахара. В результате получается зернистая, неприятная текстура. Такой шоколад тоже вреден.

Почему образуется белый налет на шоколаде

Белый налет на шоколаде - это сахар, который "выпал" из продукта под влиянием резких температурных перепадов. Если поместить шоколад в холодильник, а затем поставить его в теплое место, то внутри шоколадной обертки образуется роса.

Именно эта роса вытащит сахар из шоколада и испарится, оставив белый налет по всей плитке. Поэтому продукт не вреден и его вкус не изменился.

Кроме того, такой налет может появляться, если изготовитель использовал синтетический сахар.

Серый налет на шоколаде

Серый налет на шоколаде является результатом выпадения жира из продукта. Если хранить шоколад в слишком теплом месте, он начнет таять, а естественный жир будет выпадать в осадок.

А когда переместите шоколад в более прохладное место или поставите его в холодильник, шоколад застынет, а жир застынет на его поверхности. В частности, именно он создает серый налет на продукте. Такой шоколад тоже можно есть.