Почему Рождество теперь 25 декабря и принудительный ли этот переход

Рождество Христово - это важный праздник и элемент нашей культуры с кучей традиций по всей Украине. Не так давно мы отмечали Сочельник 6 января, а Рождество - соответственно 7. Однако в этом году все изменилось.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, почему Рождество перенесли на 25 декабря и можно ли праздновать по старому стилю.

Распределение между христианами

Известно, что христиане западного обряда, то есть римо-католики, празднуют Рождество 25 декабря. Вы будете удивлены, однако и православные, и католики, и греко-католики отмечают Рождество в один день, но по разным календарям.

На Западе преимущественно по григорианскому, а вот в Украине действовал юлианский.

Почему произошло такое деление? В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь предложил свой календарь вместо предыдущего римского.

Однако в нем недостаток заключался в том, что древние римляне умылись на 12 минут со временем, за которое Земля совершает оборот вокруг Солнца. Таким образом, по юлианскому календарю каждые 400 лет добавляется 3 дня, из-за чего календарь "отстает".

Григорианский календарь в Украине

Взамен юлианскому разработали григорианский календарь в 1582 году. Однако на украинских землях он распространился не сразу. Тогда определенная часть территории Украины входила в состав Речи Посполитой, так что там григорианский календарь прижился.

Но те регионы, которые позже оккупировала Российская империя, все равно придерживались юлианского календаря. И мотивы для этого были, конечно, политическими.

В 1918 году произошла революция, и Украинская Народная Республика перешла на григорианский, то есть новый календарь. Он официально начал действовать с 16 февраля, этот день стали считать 1 марта.

Большевики также ввели новый календарь. Однако церковь отказалась.

Выходит, что люди жили по григорианскому календарю, а церковь - по юлианскому. Так появились понятия новый и старый стиль соответственно. Разница между ними составляла 13 дней.

Новоюлианский календарь

С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Эксперты объясняют, что если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.

Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет. То есть он самый точный из всех.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)

Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января)

Крещение - 6 января (вместо 19 января)

Сретение - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Ивана Купала - 24 июня (вместо 7 июля)

Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа) и т.д.

Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.