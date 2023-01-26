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Почему нужно иметь в доме увлажнитель воздуха: врач объяснил

Увлажнители воздуха - маркетинговый ход или полезная вещь? (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

Увлажнители воздуха появились на украинском техническом рынке недавно, однако уже успели закрепиться как незаменимые приборы. Особенно их советуют ставить в помещение, где находятся дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Зачем действительно иметь увлажнитель воздуха, провизор Ольга Миллер рассказала на своей странице в Instagram.

Что такое увлажнители воздуха

Увлажнители - это специальные климатические приборы, с помощью которых можно повысить относительную влажность воздуха в помещении.

Для здоровья человека характеристики влажности обязаны быть более 40-60%. В период отопительного сезона и летом в регионах с жарким сухим микроклиматом относительная влажность воздуха составляет 15-35%. Это в два раза меньше нормы.

Польза увлажнителей:

  • улучшают качество воздуха
  • нейтрализуют пыль и аллергены
  • препятствуют размножению вирусов и бактерий
  • убирают неприятные запахи
  • эффективно борются с простудными болезнями
  • продлевают жизнь деревянных изделий на дому

Увлажнители воздуха лучше размещать в спальне или гостиной (фото: Freepik)

Какую модель лучше выбрать

Сейчас их существует несколько видов и выбрать можно на любые нужды, кошелек и жилье.

Ультразвуковые увлажнители. Вода внутри устройства расщепляется до состояния влажного облака, увлажняя воздух эффективно. Они не потребляют много электроэнергии и не шумят.

Однако в таких увлажнителях необходимо периодически заменять фильтр или сразу использовать дистиллированную воду. Цена колеблется от 1800 до 2300 гривен.

Паровые увлажнители воздуха. Вода с помощью нагревательного элемента превращается в стерильный пар и поднимается в воздух. Такой прибор повышает влажность уровня мягкого тропического климата.

Недостатками являются высокое энергопотребление и возможность ожога паром. Кроме того, от паровых увлажнителей на предметах рядом образуется осадок. Стоимость такого увлажнителя остается в пределах 2000 гривен.

Увлажнители с системой холодного испарения. Эксперты называют его лучшей технологией увлажнения.

Они бесшумны, безопасны и создают наиболее физиологическую влажность. А еще фильтры можно мыть обыкновенной водой. Однако среди недостатков сравнительно более высокая цена: от 1900 до 4000 гривен.

Раньше мы рассказывали, почему стоит каждый день ходить на прогулки.

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