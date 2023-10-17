Почему не нужно "блендерить" каждое блюдо детям и как правильно вводить прикорм

Грудное молоко является сбалансированным по питательным веществам и витаминам продуктом, что обеспечивает рост и развитие ребенка в первые шесть месяцев жизни. Однако для развития функций пищеварительного тракта требуется введение прикорма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества Svij.doc в Instagram .

Виды прикорма

Эксперты рассказали, что есть разные виды введения прикорма. Среди них:

кто-то начинает с пюрешок

кто-то поклонник BWL прикорма и безопасных кусочков

кто-то удачно объединяет все

По словам специалистов, длительно злоупотреблять блендером нельзя. С 7-8 месяцев ребенка следует знакомить с едой-кусочками. Измельченную пищу блендером следует давать все реже и реже.

Все потому, что еда в виде пюре лишает ребенка необходимости жевать, поэтому он может только глотать.

Почему полезно жевание

Во время жевания у ребенка развивается и завершается работа жевательных мышц, которые очень важны для развития речи.

Из-за несовершенной артикуляции длительный "блендерный" период может быть одной из причин, почему у ребенка проблемы с речью.

Жевание необходимо для хорошего развития челюстей, чтобы в дальнейшем при смене молочных зубов на постоянные, было достаточно места и зубной ряд был ровным.

Детям нужно волокнистая, твердая пища. Конечно, есть должен ребенок под наблюдением взрослого, в безопасной подаче, но жевать обязательно. Начинаем с мягких кусочков, постепенно увеличивая их размер и плотность продукта.

Когда начинать прикорм

Согласно современным рекомендациям, прикорм следует начинать не раньше 6 месяцев и при условии пищевого интереса у ребенка. Не стоит вводить его раньше, потому что пищеварительная система, почки и двигательные навыки еще развиваются и до 6 месяцев есть более высокий риск подавиться пищей.

Введение прикорма в рекомендуемое время способствует улучшению здоровья и может сыграть определенную роль в предотвращении в будущем избыточного веса и ожирения.

Младенцам следует предложить прикорм через 30-60 минут после кормления грудью или смесью. Маленькие дети должны употреблять разнообразные продукты, чтобы получить все макро- и микронутриенты.