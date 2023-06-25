Почему помидоры начинают гнить еще на грядке и что можно сделать

Почему помидоры начинают гнить

Причины гнили помидоров кроются не в заражении насекомыми или какой-то болезни. Эту проблему фермеры называют "черное дно" и она возникает из-за недостатка кальция, вызванного засушливыми условиями.

А помидоры нуждаются в кальции на протяжении всего роста и дозревания, этот микроэлемент важен как для корней, так и плодов. А переносится он только с помощью влаги.

Если погода сухая, то воды мало, кальций перестает циркулировать, помидорам его не хватает и начинается гниль. Именно поэтому помидоры часто рекомендуют удобрять яичной скорлупой. Такой метод вреда не принесет, но вот насытить растения кальцием не сильно поможет.

Кальция должно быть достаточно в почве, а еще помидорам жизненно необходима вода, которая будет приносить минерал в плоды. И особенно к этой проблеме чувствительны ранние помидоры.

Как избежать гниения помидоров

Хорошая новость заключается в том, что черная гниль необязательно уничтожит весь ваш урожая. Если вы увидите признаки гниения, нужно быстро убрать испорченные плоды и принимать меры, чтобы зараза не пошла дальше.

Хорошо поливайте помидоры. Чтобы получить хороший урожая, вам нужно выливать не менее 1 литра воды в день на каждый куст. Постарайтесь, чтобы вода попадала в почву и на стебель, а также на плоды, и как можно меньше - на листья растения.

Добавьте мульчи. Рассыпьте слой органической мульчи толщиной в 1-2 см вокруг основания растения. Это поможет почве сохранить больше влаги, чтобы предотвратить высыхание между дождями и поливами. А еще мульча будет оберегать помидоры от сорняков. Можно использовать солому, скошенную траву, измельченные листья или кору деревьев.

Не переусердствуйте! Слишком большое количество удобрений может привести к ускорению роста растений, но вот для циркуляции кальция это может быть не очень хорошо. И избегайте быстрого роста растений - в таком случае дефицит кальция неизбежен. А чтобы увеличить количество питательных веществ, добавьте в почву слой перепревшего компоста перед посадкой. Он будет медленно выделять питательные вещества и улучшать структуру почвы.

Позаботьтесь о корнях. Корни необходимы для поглощения кальция, который предотвращает черную гниль. Постарайтесь не тревожить корневую зону помидоров, чтобы она поглощала кальций максимально. Не закапывайте корневую зону растения и держите ее подальше от сорняков.