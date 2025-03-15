Почему север "вверху" на картах? Версия, которую вам не расскажут в школе

Современные карты мира кажутся нам чем-то неизменным: север всегда сверху, юг - внизу, а восток и запад расположены соответственно справа и слева. Но на самом деле так было не всегда.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание IFL Science объясняет, почему же именно север стал "верхом" карты.

Когда север не был вверху

Сегодня север кажется естественным выбором для верхней части карты, но в древности все было иначе. Самая старая топографическая карта - Туринский папирус - показывает мир с югом вверху. Это вполне логично для древних египтян, ведь именно оттуда течет Нил, который был для них источником жизни.

Другие культуры тоже имели свои подходы. В средневековой Европе популярными были карты, где восток был вверху - поскольку именно там восходит солнце. Это отразилось даже в языке: слово "ориентироваться" происходит от латинского orient, что означает "восток". Подобные традиции прослеживаются и в Индии, кельтских народах и даже в ранних английских картах.

В мусульманских странах юг часто ставили вверху, ведь большинство мусульманских земель расположены к северу от Мекки. Поэтому средневековые арабские картографы, в отличие от европейских, располагали священный город сверху.

Мусульманская средневековая карта с югом вверху (изображение: Википедия)

Как север стал доминирующим

Казалось бы, мир мог оставаться с "разносторонними" картами и в дальнейшем, но в XVI веке ситуация изменилась. Ключевую роль сыграл фламандский картограф Герард Меркатор, который в 1569 году создал карту, в корне изменившую картографию.

Его проекция была первой, которая учитывала кривизну Земли и позволяла мореплавателям строить прямые маршруты. И именно на ней север впервые стабильно оказался вверху. Почему Меркатор сделал такой выбор - доподлинно неизвестно. Он сам писал, что полюса неважны, ведь никто туда не плывет. Но его решение стало стандартом.

Некоторые считают, что на выбор севера повлиял компас, ведь его стрелка традиционно указывает на север. Однако компасы использовали еще в X веке, а карты с востоком вверху создавали вплоть до XVI века. Так что скорее всего, это было стечение обстоятельств, которое закрепилось благодаря популярности карты Меркатора.

Карта Меркатора с севером сверху (изображение: Википедия)

Остается ли север вверху сегодня?

Сегодня мы автоматически воспринимаем север вверху как стандарт, но действительно ли это так важно? В космосе нет понятия "вверх" или "вниз", однако даже там люди продолжают следовать привычной схеме. Например, известная фотография Земли Blue Marble, сделанная NASA в 1972 году, сначала имела Антарктиду вверху - но ее перевернули, чтобы не запутывать людей.

Однако в современных навигационных системах север больше не является главным. Карты на телефонах и в автомобильных GPS ориентируются по направлению движения пользователя, а не по компасу. Так мы возвращаемся к древним традициям: не мир диктует нам направление, а мы сами определяем, что должно быть наверху.

В оригинале на этом фото Антарктида была вверху (фото: Википедия)

Изменятся ли карты в будущем?

Если столетие назад север вверху стал нормой из-за карт Меркатора, то современные технологии могут ее изменить. Спутниковая навигация и виртуальная реальность уже разрушают этот стандарт. На многих сайтах и мобильных приложениях есть карты, где можно вращать мир в любом направлении.

Некоторые страны даже создают альтернативные карты: в Австралии популярны карты, где их континент вверху, а остальной мир - "вниз головой". В некоторых африканских странах появляются карты, где Европа и Америка оказываются внизу.

Поэтому возможно, через несколько веков вопрос "Почему север вверху?" будет казаться таким же странным, как когда-то выглядел бы вопрос "Почему восток вверху?". Ведь в картографии, как и в жизни, все зависит от того, с какой стороны посмотреть.

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