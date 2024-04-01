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Чарльз III нарушил важную королевскую традицию: о чем речь

Король Чарльз III (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Король Чарльз III на фоне своей болезни изменяет привычные традиции, это связано с процессом его лечения от рака. И Пасха не стала исключением.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Почему король Чарльз III отказался от традиционной Пасхи

Известно, что богослужение прошло в часовне Святого Георгия, и король сидел отдельно от других членов королевской семьи и остальных людей из-за того, что он лечится от рака.

Следуя медицинским рекомендациям, монарх и королева Камилла также отказались от обычных мероприятий после службы, включая прием и частный семейный обед.

Однако король кратко поздравил собравшихся возле церкви представителей общественности, пожав руку.

Источник, близкий к королевской семье, говорит, что сокращенный обряд подчеркивает серьезность состояния здоровья короля, но также свидетельствует о положительном шаге вперед, поскольку лечение короля, как говорится, хорошо прогрессирует.

"Он положительный, врачи настроены оптимистично", - добавляет королевский источник.

Король Чарльз после Пасхального служения (фото: instagram.com/theroyalfamily)

На прошлой неделе Букингемский дворец объявил о намерении Чарльза III посетить службу, развеяв спекуляции вокруг его состояния здоровья.

Подтверждение последовало после сообщений о желании монарха принять участие в праздничной церковной службе, которая, как и ожидалось, была сокращена. На фоне его лечения от рака врачи посоветовали королю свести к минимуму контакты с другими людьми.

Воздерживаясь от публичных выступлений, монарх остается активным за кулисами, проводя небольшие аудиенции в Букингемском дворце. Говорят, что команда короля думает о летнем графике для монарха с надеждой на активное выздоровление.

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Чарльз IIIПасхаКоролевская семья