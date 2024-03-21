Букингемский дворец показал уникальную коллекцию королевских напитков, ювелирных изделий и не только
В Букингемском дворце представили уникальную пасхальную коллекцию напитков, украшений, чайных сервизов и других интересных вещей, которые можно приобрести.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт дворца.
В чем уникальность коллекции от Букингемского дворца
В этом году к Пасхе в Букингемском дворце решили создать коллекцию уникальных вещей, которые может купить каждый гражданин. В эту коллекцию вошли чайные сервизы ручной работы, ювелирные изделия, баночки, джин разных вкусов, книги и садовые инструменты.
Чайные сервизы ручной работы
Особенность этих сервизов в том, что костяной фарфор производится вручную в Англии и обработан 22-каратным золотом. На сайте показан столовый сервиз с сине-белым дизайном Royal Birdsong с изображением экзотических райских птиц, изящных ласточок и традиционных цветочных гирлянд.
Также в продаже есть чашки с гербом, которые использовали Георг III, Георг IV и Вильгельм IV.
Чайный сервиз от Букингемского дворца (фото: royalcollectionshop.co.uk)
Ювелирные изделия
Эта коллекция вдохновлена поделками, которые носили члены королевской семьи. Она содержит: хрустальные ожерелья, браслеты причудливого дизайна, подвески с ценными камнями и серьги с жемчугом и камнями. Каждая деталь представлена в элегантной подарочной упаковке.
Ювелирные украшения из уникальной коллекции (фото: royalcollectionshop.co.uk)
Королевские книги
Книги из библиотеки представителей королевской семьи разных поколений можно приобрести на сайте, особую ценность имеет книга с рецептами и историей чаепития.
Книга о королеве Елизавете II (фото: royalcollectionshop.co.uk)
Королевские напитки
Для любителей джина есть возможность приобрести напиток с интересной бутылкой и разными вкусами. В коллекции представлены цитрусовые, розовые, ягодные и несколько видов классического джина.
Королевский джин (фото: royalcollectionshop.co.uk)
Коллекционные банки
Жесткие баночки для печенья, круп или других вещей также есть в особой коллекции Букингемского дворца. У них очень интересный и элегантный дизайн.
Коллекционные банки (фото: royalcollectionshop.co.uk)
Аксессуары для садоводства
Ассортимент включает садовые аксессуары и садовые инструменты в горохово-зеленом, желтом и сиреневом цветах.
Этот дизайн происходит от серии ботанического фарфора 18-го века, собранной бабушкой Его Величества Короля, Королевой Елизаветой.
Аксессуары для садоводства от Букингемского дворца (фото: royalcollectionshop.co.uk)
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