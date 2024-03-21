Букингемский дворец показал уникальную коллекцию королевских напитков, ювелирных изделий и не только

В Букингемском дворце представили уникальную пасхальную коллекцию напитков, украшений, чайных сервизов и других интересных вещей, которые можно приобрести.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт дворца.

В чем уникальность коллекции от Букингемского дворца

В этом году к Пасхе в Букингемском дворце решили создать коллекцию уникальных вещей, которые может купить каждый гражданин. В эту коллекцию вошли чайные сервизы ручной работы, ювелирные изделия, баночки, джин разных вкусов, книги и садовые инструменты.

Чайные сервизы ручной работы

Особенность этих сервизов в том, что костяной фарфор производится вручную в Англии и обработан 22-каратным золотом. На сайте показан столовый сервиз с сине-белым дизайном Royal Birdsong с изображением экзотических райских птиц, изящных ласточок и традиционных цветочных гирлянд.

Также в продаже есть чашки с гербом, которые использовали Георг III, Георг IV и Вильгельм IV.

Чайный сервиз от Букингемского дворца (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Ювелирные изделия

Эта коллекция вдохновлена ​​поделками, которые носили члены королевской семьи. Она содержит: хрустальные ожерелья, браслеты причудливого дизайна, подвески с ценными камнями и серьги с жемчугом и камнями. Каждая деталь представлена ​​в элегантной подарочной упаковке.

Ювелирные украшения из уникальной коллекции (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Королевские книги

Книги из библиотеки представителей королевской семьи разных поколений можно приобрести на сайте, особую ценность имеет книга с рецептами и историей чаепития.

Книга о королеве Елизавете II (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Королевские напитки

Для любителей джина есть возможность приобрести напиток с интересной бутылкой и разными вкусами. В коллекции представлены цитрусовые, розовые, ягодные и несколько видов классического джина.

Королевский джин (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Коллекционные банки

Жесткие баночки для печенья, круп или других вещей также есть в особой коллекции Букингемского дворца. У них очень интересный и элегантный дизайн.

Коллекционные банки (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Аксессуары для садоводства

Ассортимент включает садовые аксессуары и садовые инструменты в горохово-зеленом, желтом и сиреневом цветах.

Этот дизайн происходит от серии ботанического фарфора 18-го века, собранной бабушкой Его Величества Короля, Королевой Елизаветой.

Аксессуары для садоводства от Букингемского дворца (фото: royalcollectionshop.co.uk)