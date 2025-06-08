Почему после новостей болит тело и трудно сосредоточиться: объяснение, которое вас удивит

Почему большое количество новостей нас истощает?

Длительная обработка угрожающей информации запускает стрессовый ответ - высвобождается кортизол, мышцы напрягаются, концентрация снижается.

Если новостей много, и это происходит ежедневно - тело не успевает "выйти из состояния тревоги", даже если объективно вам сейчас ничего не угрожает.

Это, кроме того, что мы и так находимся в напряженном состоянии с фоновой тревогой и чувствуем это физически. То есть, вместо того чтобы дать себе время восстановиться в моменте где условно безопасно - мы открываем новости и мозг дальше запускает стрессовый ответ. Так возникает перегрузка, похожая на информационное выгорание.

Как оно может выглядеть:

трудно сосредоточиться на работе или привычных делах, постоянно хочется проверить что в новостях

чувство истощения, хотя вы "просто читали новости, не работали", ощущение апатии "я ничего не могу изменить, все плохо", проблемы со сном вследствие обдумывания новостей

чувство вины, что "живу обычной жизнью, когда там такое происходит"

чувство вины "я не слежу за новостями - я не в контексте"

"Эти реакции являются сигналом нервной системы, что она перегружена. Ей нужен не еще один факт, а отдых. Мы привыкли думать об отдыхе как о сне или прогулке. Но в условиях войны нам нужен и информационный отдых. Это не бегство и не отрицание реальности, это помощь нервной системе, чтобы иметь силы на жизнь. Информационный отдых - это пауза, чтобы дать себе возможность почувствовать себя в настоящем моменте, а не постоянно держать внимание в тревожном будущем", - объясняет психолог.

Как мы можем снизить негативное влияние

Стоит ограничить количество источников с новостями, например выбрать 2-3 проверенных источника, которым доверяете, а в остальных выключить оповещения.

Часто разные телеграмм-каналы пишут одно и то же, но на разном языке, и мы несколько раз читаем ту же новость с разным уровнем эмоциональности, не замечая как летит время.

Установить "окна" для чтения новостей. Это как раз о том, чтобы и "дозировать" и не винить себя "я не слежу за новостями, я не в контексте". Тем более когда чтение новостей объективно является важным. Поэтому можно выделить во сколько именно читать новости, пару раз в день, или те новости, что накопились за остаток дня - не читать прямо перед сном.

Обращать внимание на названия и тексты, потому что если заголовок написан в стиле "вы не поверите, что произошло" - это кликбейт, призванный поймать внимание, а не помочь вам.

Также если указано "чувствительный контекст", а вы чувствительный человек, или не в состоянии сейчас воспринимать такой контент - пролистайте. Вы уже знаете что произошло, не надо себя добивать.

Замечать реакцию тела - остановиться на минуту после чтения, проследить:

Как чувствует себя ваше тело?

Возможно опустить плечи?

Есть ли напряжение в груди?

"Это знаки, что вы перегрузились и тогда хорошо в этот момент сделать паузу, пройтись, выпить воды, переключиться на другое дело, где ваши мысли будут направлены на более спокойный тон", - советует эксперт.

Помнить об информационной войне, потому что часть новостей специально создана, чтобы сеять панику, деморализовать, вызвать отчаяние, поэтому критическое мышление - наше все.

"Наш организм хоть и постоянно наготове реагировать, но параллельно и адаптируется. Это не о том, что "хорошо привыкать к плохому", а о том, что мы имеем внутри систему, которая уже нас спасает - она гибкая, живая, способна выдерживать больше, чем кажется. И именно поэтому так важно поддержать ее, снизить нагрузку там, где можем. Один из самых реальных способов это дозирование новостей. И помните это не бегство, это забота", - подчеркивает Анастасия Быкова.