Почему после новостей болит тело и трудно сосредоточиться: объяснение, которое вас удивит

Ваш мозг обрабатывает всю информацию, которая есть в его поле зрения. Даже если кажется, что вы только пролистали заголовки - каждый из них оставляет след. Как на нас влияет ежедневное потребление новостей и почему мы даже не замечаем, как вредим себе?
Почему стоит дозировать новости и как перегрузка влияет на нашу жизнь, рассказала для РБК-Украина психолог платформы Beetobee и психоэдукатор Анастасия Быкова.
Длительная обработка угрожающей информации запускает стрессовый ответ - высвобождается кортизол, мышцы напрягаются, концентрация снижается.
Если новостей много, и это происходит ежедневно - тело не успевает "выйти из состояния тревоги", даже если объективно вам сейчас ничего не угрожает.
Это, кроме того, что мы и так находимся в напряженном состоянии с фоновой тревогой и чувствуем это физически. То есть, вместо того чтобы дать себе время восстановиться в моменте где условно безопасно - мы открываем новости и мозг дальше запускает стрессовый ответ. Так возникает перегрузка, похожая на информационное выгорание.
"Эти реакции являются сигналом нервной системы, что она перегружена. Ей нужен не еще один факт, а отдых. Мы привыкли думать об отдыхе как о сне или прогулке. Но в условиях войны нам нужен и информационный отдых. Это не бегство и не отрицание реальности, это помощь нервной системе, чтобы иметь силы на жизнь. Информационный отдых - это пауза, чтобы дать себе возможность почувствовать себя в настоящем моменте, а не постоянно держать внимание в тревожном будущем", - объясняет психолог.
Стоит ограничить количество источников с новостями, например выбрать 2-3 проверенных источника, которым доверяете, а в остальных выключить оповещения.
Часто разные телеграмм-каналы пишут одно и то же, но на разном языке, и мы несколько раз читаем ту же новость с разным уровнем эмоциональности, не замечая как летит время.
Установить "окна" для чтения новостей. Это как раз о том, чтобы и "дозировать" и не винить себя "я не слежу за новостями, я не в контексте". Тем более когда чтение новостей объективно является важным. Поэтому можно выделить во сколько именно читать новости, пару раз в день, или те новости, что накопились за остаток дня - не читать прямо перед сном.
Обращать внимание на названия и тексты, потому что если заголовок написан в стиле "вы не поверите, что произошло" - это кликбейт, призванный поймать внимание, а не помочь вам.
Также если указано "чувствительный контекст", а вы чувствительный человек, или не в состоянии сейчас воспринимать такой контент - пролистайте. Вы уже знаете что произошло, не надо себя добивать.
Замечать реакцию тела - остановиться на минуту после чтения, проследить:
"Это знаки, что вы перегрузились и тогда хорошо в этот момент сделать паузу, пройтись, выпить воды, переключиться на другое дело, где ваши мысли будут направлены на более спокойный тон", - советует эксперт.
Помнить об информационной войне, потому что часть новостей специально создана, чтобы сеять панику, деморализовать, вызвать отчаяние, поэтому критическое мышление - наше все.
"Наш организм хоть и постоянно наготове реагировать, но параллельно и адаптируется. Это не о том, что "хорошо привыкать к плохому", а о том, что мы имеем внутри систему, которая уже нас спасает - она гибкая, живая, способна выдерживать больше, чем кажется. И именно поэтому так важно поддержать ее, снизить нагрузку там, где можем. Один из самых реальных способов это дозирование новостей. И помните это не бегство, это забота", - подчеркивает Анастасия Быкова.
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