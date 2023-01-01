Почему при отключении света или воздушных тревогах цены на такси резко растут

Почему цены на такси повышаются

По словам Сергея, рынок такси работает по принципу динамичного ценообразования.

Это означает, что в ситуации, когда спрос стремительно растет и значительно превышает предложение, конечная стоимость поездки может также возрасти.

"Предположим, что в определенной локации собралось большое количество пассажиров, желающих заказать поездку, а водителей в этом районе мало. Это побуждает находящихся в других районах водителей выехать к месту повышенного спроса. В таком случае в действие вступает динамический коэффициент, и стоимость поездки растет", - объясняет специалист.

Из-за роста спроса на услуги растут и цены (фото: пресс-служба Bolt)

В окончательную стоимость любой поездки включают:

базовую стоимость

стоимость за расстояние

стоимость за время в пути

коэффициент в зависимости от обстоятельств

То есть на тарифы может повлиять отсутствие связи в определенных частях города или дефицит топлива, потому что количество активных водителей снизится, а спрос останется на том же уровне, из-за чего стоимость поездки может быть несколько увеличена.

"В большинстве случаев цена поездки стандартная. Повышенные коэффициенты стоимости поездок чаще всего можно наблюдать перед началом комендантского часа или во время воздушной тревоги, когда сразу многие пассажиры пытаются найти водителя", - рассказывает Павлик.

А обеднеет ли компания, если стоимость не повышать?

В первую очередь плата за поездку должна компенсировать саму поездку, поэтому сумма не может быть ниже себестоимости.

В Bolt рассказывают, что в марте вынуждены были повысить тарифы во всех городах.

"Сделано это было из-за значительного подорожания топлива и его дефицита. Водителям нужно больше времени для поиска места заправки, где есть топливо и потратить большую сумму на него", - говорит Сергей.

Весной дефицит топлива повлек за собой повышение стоимости за поездку (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как вызвать такси, если отсутствует связь и интернет

Все популярные службы такси в Украине работают с доступом в интернет или мобильную связь.

В случае их отсутствия у пользователей может возникнуть проблема с доступом к сервису.

Компании могли бы разработать такой ресурс, который позволял бы вызвать транспорт и без интернета, однако ни одна из них не планирует подобных изменений из-за невозможности прогнозировать события на большой промежуток времени.