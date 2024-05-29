Почему пассажиры должны как можно скорее сесть в самолет: неожиданная причина

Часто пассажиры не спешат быстро садиться в самолет, ведь думают, что все успеют. Однако, это распространенная ошибка, из-за которой вы потом можете пожалеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The sun.
Путешественник Бен Граундвотер рассказал, что больше людей полагаются исключительно на ручную кладь во время своих путешествий.
Однако все чаще можно увидеть, как почти все в одном рейсе везут с собой какую-нибудь ручную кладь.
Но пространство в самолете ограничено, поэтому пассажирам приходится бороться друг с другом за место для ручной клади.
По этой причине жизненно важно сесть на борт как можно раньше, чтобы найти свободное место в верхних шкафчиках.
Если вы один из последних садитесь в самолет, и у вас есть сумка на колесах, которую нужно поместить в шкафчиках над головой, это может быть проблемно.
Борьба за то, где поместить ручную кладь - это лишь один из стрессов при посадке в самолет, что делает это одной из современных проблем полета.
Эксперт отметил, что всегда в таких шкафах для вещей не хватает места всем пассажирам.
Расписание и его соблюдение - это основа слаженной работы авиации. Это пассажиру кажется, что 5-10 минут роли не играют. Но для авиакомпании именно вылет по расписанию означает попадание в свой слот (согласованный временной интервал именно для этого рейса) в аэропорту вылета и прилета.
Выпадение из слота в загруженных крупных аэропортах приводит к серьезным сбоям в расписании и финансовым потерям из-за дополнительного наземного обслуживания. Кроме того, вместе с вами наверняка летят те, у кого есть стыковочный рейс в аэропорту прилета. И если из-за вас рейс задержат - то они рискуют пропустить стыковку.
Наконец, у самолета, в котором вы летите, в расписании есть следующий рейс (возможно, всего через 30-40 минут). И он тоже должен быть исполнен по расписанию.
Чтобы не платить за избыточный вес багажа, с вечера поставьте ваш чемодан на обычные весы и проверьте, "влезает ли" он в допустимые нормы (23 кг). Если получилось больше - просто переложите часть вещей в ручную кладь.
Раньше мы сообщали, когда лучше путешествовать на самолете, если собираетесь в отпуск с детьми.
Также стюардесса рассказывала о жалобе, которую ей надоело слышать от пассажиров.