Почему на Новый год ставят елку: история традиции

Новогодняя елка уже давно стала главным символом праздника, без которого трудно представить зимние празднования. Но задумывались ли вы, почему именно елка стала неотъемлемой частью Нового года?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как елка вошла в нашу жизнь и что она означает для разных народов.
Традиция украшать дерево берет свое начало еще с дохристианских времен. Во многих культурах деревья символизировали связь между небом и землей, жизнь и плодородие.
Например, древние кельты почитали вечнозеленые растения, как знак вечности и победы над смертью. В Скандинавии ели считали деревьями, которые защищают от злых духов, и украшали их ягодами, фруктами и лентами.
Подобные обряды существовали и у славян, где ветки хвои клали у порога для защиты дома. Итак, традиция новогодней елки имеет корни в верованиях, которые существовали еще задолго до современных праздников.
Христианская традиция использования елки началась в Германии в XVI веке. Легенда гласит, что Мартин Лютер, основатель протестантизма, первым украсил елку свечами, чтобы показать, как звезды сияют в небе.
Этот обычай быстро распространился среди немецких семей и стал символом Рождества. Сначала украшения были простыми - яблоки, орехи, сушеные фрукты. Но со временем к этому добавились стеклянные шары и блестящие гирлянды. Так елка постепенно стала главным атрибутом не только Рождества, но и Нового года.
Новогодняя елка появилась в Великобритании в XIX веке благодаря принцу Альберту, мужу королевы Виктории, который привез эту традицию из своей родной Германии. Британцы быстро подхватили идею, а оттуда традиция перешла в Соединенные Штаты.
В США елка стала популярной благодаря немецким иммигрантам, а впоследствии ее украшение превратилось в настоящее искусство. В XX веке эта традиция стала глобальной: елки начали ставить даже в странах, где нет христианских праздников. Сегодня трудно найти уголок мира, где бы не устанавливали это праздничное дерево.
Украшения на елке имеют свое значение. Например, звезда на верхушке символизирует Вифлеемскую звезду, которая указала путь к месту рождения Иисуса. Шары, которые когда-то были яблоками, символизируют плоды райского дерева.
Гирлянды олицетворяют единство и праздничную атмосферу, а свечи или огоньки напоминают о свете, побеждающем тьму. Каждая деталь имеет свой смысл, и украшение елки - это не просто декоративный процесс, а отражение глубоких традиций.
Сегодня елка стала универсальным символом зимних праздников. Ее ставят не только дома, но и в парках, торговых центрах и даже на главных площадях городов. Выбор между искусственной и живой елкой также стал частью современной культуры.
Кто-то выбирает живое дерево за его аромат, а кто-то предпочитает искусственное, чтобы сохранить природу. Независимо от того, какой будет ваша елка, главное - это атмосфера праздника, которую она создает. И каждое украшение на ней добавляет немного магии в нашу жизнь.
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