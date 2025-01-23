Почему немеют руки и ноги? Названа неожиданная причина

Почему могут неметь ноги и руки

Врачи отмечают, что одной из неожиданных причин может быть дефицит витаминов, в частности витамина B12.

Витамин B12 и нервная система

Витамин B12 играет ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы. Его недостаток может приводить к повреждению нервных волокон, что вызывает ощущение покалывания, онемения или слабости в конечностях. Кроме того, дефицит этого витамина может влиять на координацию движений и даже вызвать головокружение.

Как определить дефицит?

Кроме онемения, симптомами недостатка B12 могут быть:

хроническая усталость;

слабость в мышцах;

проблемы с памятью и концентрацией;

бледность кожи или желтушный оттенок;

изменения настроения, включая депрессию.

Другие возможные причины онемения

Среди других причин онемения рук и ног медики также называют:

плохое кровообращение , вызванное атеросклерозом или диабетом;

, вызванное атеросклерозом или диабетом; неврологические заболевания , такие как рассеянный склероз или синдром запястного канала;

, такие как рассеянный склероз или синдром запястного канала; травмы позвоночника или защемление нервов.

Что делать при онемении?

Если онемение случается регулярно, следует обратиться к врачу для обследования. Врач может порекомендовать анализы крови, проверку уровня витаминов и комплексное обследование нервной системы.

Для профилактики дефицита витамина B12 рекомендуется употреблять продукты, богатые этим элементом, например мясо, яйца, молочные продукты, или принимать его в виде добавок после консультации со специалистом.

Помните: вовремя обратившись к врачу, вы можете избежать серьезных осложнений.