Почему опасно заряжать телефон всю ночь: что нужно знать

Деградация батареи и риски для безопасности

Почему не стоит заряжать аккумулятор телефона на ночь? Основные причины заключаются в том, что это сокращает срок службы батареи и может привести к перегреву, что представляет опасность, если оставить устройство без присмотра.

Аккумулятор быстрее всего изнашивается, если вы регулярно заряжаете его выше 80 процентов и разряжаете ниже 20 процентов. Оптимальный уровень заряда для работы устройства - около 50 процентов.

Длительная зарядка также может привести к повышению температуры, что естественным образом ухудшает состояние батареи и создает риск возгорания. Поэтому не стоит оставлять телефон под подушкой - недостаток циркуляции воздуха может повредить аккумулятор и увеличить вероятность пожара.

Также учтите, что нагревается не только сам телефон: зарядное устройство и кабель тоже могут становиться горячими и представлять опасность. Особенно это касается неоригинальных зарядных устройств - они дешевле, но не всегда безопасны.

Следует избегать воздействия экстремальных температур на телефон. Температуры ниже 0 и выше 70 градусов Цельсия ускоряют износ литий-ионного аккумулятора. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в автомобиле в жаркий или холодный день.

Ночная подзарядка ухудшает состояние батареи

Аккумулятор вашего телефона не может перезарядиться - производители предусмотрели защитные механизмы, предотвращающие это. Однако, когда заряд достигает 100 процентов, устройство начинает получать так называемую "капельную зарядку" - небольшое количество энергии, компенсирующее естественное потребление устройства.

Поддерживая заряд на уровне 100 процентов и оставляя телефон подключенным к сети, вы перегружаете аккумулятор, заставляя его расходовать энергию, когда в этом нет необходимости.

Смартфоны и планшеты используют разновидность литий-ионных аккумуляторов, называемую литий-полимерной (Li-Poly). Эти батареи обычно более безопасны, компактны и заряжаются быстрее. Однако те же правила эксплуатации, что и для литий-ионных аккумуляторов, применимы и к Li-Poly.

Все сводится к тому, как работают литиевые батареи: во время зарядки ионы перемещаются между слоями. Чрезмерная или недостаточная зарядка ухудшает структуру ячеек, так как перенасыщение одного из слоев литием увеличивает внутреннее сопротивление.

Как определяется срок службы батареи телефона? Производители оценивают его по количеству "циклов зарядки". Один цикл - это зарядка аккумулятора от 0 до 100 процентов с последующей разрядкой обратно до 0 процентов. Количество расчетных циклов показывает, сколько полных зарядок аккумулятор может выдержать до заметного снижения емкости.

Чтобы продлить срок службы батареи, избегайте крайних значений заряда. Частичные зарядки и разрядки, которые в сумме составляют 100 процентов, считаются одним полным циклом.

Если заряжать устройство в диапазоне 20-80 процентов, можно продлить срок службы батареи до 1000 циклов или более, прежде чем емкость начнет заметно снижаться. Это примерно три года ежедневных зарядок.

Использование оптимизированной зарядки батареи

Компании редко позволяют полностью использовать всю емкость батарей. Тем не менее, на экране будет отображаться 100 процентов заряда, когда устройство достигнет максимальной допустимой емкости. Есть один надежный способ избежать зарядки устройства выше рекомендуемых 80 процентов: следить за процессом зарядки.

Но это не самый удобный вариант. Именно поэтому Apple представила функцию Оптимизированной зарядки батареи с iOS 13 по умолчанию. Эта умная функция отслеживает ваши привычки зарядки, и если вы регулярно оставляете телефон на зарядке на длительное время, включая ночное время, он зарядится только до 80 процентов. Затем он продолжит зарядку до 100 процентов незадолго до того, как ожидается, что вы отключите устройство.

Вы можете включить или выключить эту функцию, перейдя в Настройки, Аккумулятор, Состояние батареи и зарядки, Оптимизированная зарядка батареи. На этом экране также будет отображаться максимальная емкость аккумулятора по сравнению с тем, когда устройство было новым, чтобы вы могли отслеживать деградацию батареи.

Функция оптимизированной зарядки (фото: MakeUseOf)

Использование приложений во время зарядки влияет на батарею

Не стоит использовать устройство для интенсивных действий во время зарядки. Реально, многие люди это делают. Тем не менее, регулярное использование телефона во время зарядки может привести к необратимым повреждениям.

Это похоже на разгон процессора ПК. Подумайте о том, как сказывается работа нескольких приложений одновременно: оно нагревается и работает неправильно. Это также добавляет "капельную зарядку".

Смотреть видео на YouTube или переходить на следующий уровень в любимой игре, пока телефон подключен к зарядке, может быть заманчиво, но это не стоит того, чтобы негативно влиять на вашу батарею.

Конечно, это зависит от того, как долго вы планируете использовать смартфон. Регулярное использование приложений во время зарядки заметно замедлит работу телефона на второй год эксплуатации. Поэтому, если вы хотите долго пользоваться своим устройством, избегайте использования приложений во время зарядки.

Тем не менее, проверка сообщений или электронной почты должна быть вполне допустимой. Просто не занимайтесь тем, что требует большого расхода энергии.

Как продлить срок службы батареи смартфона

Вот несколько простых советов, которые помогут вам продлить срок службы батареи смартфона.