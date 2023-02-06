Почему на самом деле волосы выпадают, не растут, ломаются и как сохранить шевелюру

Выпадение, ломкость, сухость и плохой рост волос – очень распространенная проблема, с которой нелегко справиться. Но все возможно, если есть желание и терпение.
Почему возникает проблема, как с ней бороться, в Telegram рассказала Наталья Мазурик, эксперт по питанию.
По словам эксперта, волосы вообще бы не росли, если бы в организме не было ферментов.
Именно ферменты расщепляют, в частности, белки, которые мы едим, и строят из них белки в нашем организме. А именно из белков состоят волосы. А вот заставляют ферменты работать, в частности, микроэлементы.
Чтобы улучшить состояние волос, нужно присмотреться, хватает ли организму микроэлементов. А именно, важны железо, цинк, селен, медь.
Этот элемент входит в состав многих ферментов-строителей белков. Если цинка не хватает, волосы выпадают.
Особенно дефицит цинка возможен после стресса, потому что стресс повышает кортизол, а кортизол требует больше цинка. И, если его в организме было и так мало, происходит острый дефицит, волосы выпадают.
Также дефицит цинка провоцируют алкоголь и сахар. А источниками цинка являются красное мясо, устрицы, куриный желток, чечевица, нут, цельная овсянка и овес, киноа, отруби, бананы, семена подсолнечника и тыквы.
Оно участвует в разработке гемоглобина. А гемоглобин переносит кислород, в том числе и к корням волос. Если же кислород в корни не поступает, волосы плохо растут.
Железо содержится в печени, красном мясе, яйцах, сыре.
Она нужна для лучшего усвоения железа. А еще посеченные кончики – это тоже признак дефицита меди. Лучше всего медь усваивается с молибденом.
Такое сочетание есть в печени, почках, крабах, креветках, омарах, в орехах, фасоли, в горохе.
Он нужен для щитовидки (для ее гормонов). Проблемы со щитовидкой тоже приводят к выпадению волос или их утончению или замедлению роста.
Важно помнить, что селен плохо усваивается из-за большого количества быстрых углеводов (пирожных, булочек, сахара).
Интересно, что всего три бразильских орешка пополняют дневную норму селена. Также он содержится в куриных яйцах, крабах, кальмарах.
Это тоже помощник ферментов и очень важен для улучшения и укрепления белка кератина.
Биотин есть во многих продуктах (миндаль, арахис, лук, помидоры, яйца, лососевые, салат латук, цветная капуста).
Но причина нехватки биотина не только в недоборе из еды. Этот витамин производится и бактериями кишечника. И если таких бактерий нет, биотина тоже не хватит. Этих бактерий может не быть, если они убиты антибиотиками (после антибиотиков волосы утончаются).
Также биотин может плохо усваиваться из-за синдрома раздраженного кишечника, целиакии, болезни Крона.
Он очень важен для поддержания хорошего состояния стен капилляров и их эластичности. А это обеспечивает питание волосяных фолликулов.
Если питание ухудшается, волосы утончаются. Также витамин С участвует в синтезе коллагена.
Этот витамин напрямую стимулирует рост волос. И также он оказывает иммунную поддержку волос, потому что есть иммунные заболевания, из-за которых состояние волос ухудшается. Людям, имеющим такие заболевания, обычно нужно больше витамина D.
Для усвоения витамина D необходимы жиры, например Омега-3. И сама Омега-3 тоже очень важна для волос.
Если есть дефицит Омега-3, волосы утончаются.
Также дефицит Омега-3 обычно сопровождается перебором Омега-6. А Омега-6 провоцирует воспаление (Омега-3 эти воспаления снимает).
И вот, как ни странно, облысение – это именно фактор, в частности, воспаление волосяных фолликулов.
Это естественная форма витамина B9. Без фалатов тяжело полностью синтезировать белки. Чтобы получать фалаты, нужно есть темную листовую зелень.
Желчь помогает усваивать жиры и жирорастворимые витамины (такие как Омега-3 и витамин D). Если желчи недостаточно, организм делает это плохо.
Бывает, что волосы выпадают местами. Это бывает из-за повышенной выработки гормонов андрогенов и называется андрогенной алопецией. В таком случае микроэлементы не действенны.
Раньше мы писали, какие болезни могут быть связаны с выпадением волос.
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