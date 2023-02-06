Почему на самом деле волосы выпадают, не растут, ломаются и как сохранить шевелюру

Почему возникают проблемы с волосами

По словам эксперта, волосы вообще бы не росли, если бы в организме не было ферментов.

Именно ферменты расщепляют, в частности, белки, которые мы едим, и строят из них белки в нашем организме. А именно из белков состоят волосы. А вот заставляют ферменты работать, в частности, микроэлементы.

Какие микроэлементы крайне необходимы волосам

Чтобы улучшить состояние волос, нужно присмотреться, хватает ли организму микроэлементов. А именно, важны железо, цинк, селен, медь.

Цинк

Этот элемент входит в состав многих ферментов-строителей белков. Если цинка не хватает, волосы выпадают.

Особенно дефицит цинка возможен после стресса, потому что стресс повышает кортизол, а кортизол требует больше цинка. И, если его в организме было и так мало, происходит острый дефицит, волосы выпадают.

Также дефицит цинка провоцируют алкоголь и сахар. А источниками цинка являются красное мясо, устрицы, куриный желток, чечевица, нут, цельная овсянка и овес, киноа, отруби, бананы, семена подсолнечника и тыквы.

Железо

Оно участвует в разработке гемоглобина. А гемоглобин переносит кислород, в том числе и к корням волос. Если же кислород в корни не поступает, волосы плохо растут.

Железо содержится в печени, красном мясе, яйцах, сыре.

Медь

Она нужна для лучшего усвоения железа. А еще посеченные кончики – это тоже признак дефицита меди. Лучше всего медь усваивается с молибденом.

Такое сочетание есть в печени, почках, крабах, креветках, омарах, в орехах, фасоли, в горохе.

Селен

Он нужен для щитовидки (для ее гормонов). Проблемы со щитовидкой тоже приводят к выпадению волос или их утончению или замедлению роста.

Важно помнить, что селен плохо усваивается из-за большого количества быстрых углеводов (пирожных, булочек, сахара).

Интересно, что всего три бразильских орешка пополняют дневную норму селена. Также он содержится в куриных яйцах, крабах, кальмарах.

Не забывайте о витаминах

Витамин Н (биотин)

Это тоже помощник ферментов и очень важен для улучшения и укрепления белка кератина.

Биотин есть во многих продуктах (миндаль, арахис, лук, помидоры, яйца, лососевые, салат латук, цветная капуста).

Но причина нехватки биотина не только в недоборе из еды. Этот витамин производится и бактериями кишечника. И если таких бактерий нет, биотина тоже не хватит. Этих бактерий может не быть, если они убиты антибиотиками (после антибиотиков волосы утончаются).

Также биотин может плохо усваиваться из-за синдрома раздраженного кишечника, целиакии, болезни Крона.

Витамин С

Он очень важен для поддержания хорошего состояния стен капилляров и их эластичности. А это обеспечивает питание волосяных фолликулов.

Если питание ухудшается, волосы утончаются. Также витамин С участвует в синтезе коллагена.

Витамин D

Этот витамин напрямую стимулирует рост волос. И также он оказывает иммунную поддержку волос, потому что есть иммунные заболевания, из-за которых состояние волос ухудшается. Людям, имеющим такие заболевания, обычно нужно больше витамина D.

Для усвоения витамина D необходимы жиры, например Омега-3. И сама Омега-3 тоже очень важна для волос.

Омега-3

Если есть дефицит Омега-3, волосы утончаются.

Также дефицит Омега-3 обычно сопровождается перебором Омега-6. А Омега-6 провоцирует воспаление (Омега-3 эти воспаления снимает).

И вот, как ни странно, облысение – это именно фактор, в частности, воспаление волосяных фолликулов.

Фалаты (В9)

Это естественная форма витамина B9. Без фалатов тяжело полностью синтезировать белки. Чтобы получать фалаты, нужно есть темную листовую зелень.

Еще две причины выпадения волос

Недостаточная выработка желчи

Желчь помогает усваивать жиры и жирорастворимые витамины (такие как Омега-3 и витамин D). Если желчи недостаточно, организм делает это плохо.

Повышенная выработка андрогенов

Бывает, что волосы выпадают местами. Это бывает из-за повышенной выработки гормонов андрогенов и называется андрогенной алопецией. В таком случае микроэлементы не действенны.

Несколько важных советов