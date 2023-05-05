Почему на самом деле разваливаются браки и как уберечь отношения: простая формула

Что такое "супружеская скука"?

Супружеская скука в одних отношениях становится привычкой, для кого-то трагедией и поводом искать в себе (и в партнере) проблемы, а кого-то толкает вперед. Что это такое?

Во-первых - это скука в сексе

Это когда снижается количество секса в паре и исчезают любые сексуальные взаимодействия друг с другом: заигрывание, поцелуи, объятия, флирт, намеки и т. д. В общем, все то, что в вашей паре "веяло" эротизмом и приводило к сексу.

Кроме того, снижается качество секса. Это примерно о том, когда вы после секса думаете о том, что лучше его вообще и не было бы.ю чем такой, какой был сейчас.

Во-вторых - это снижение качества отношений

Сюда можно отнести определение: "мы стали чужими людьми", "мы уже как брат с сестрой" и все в этом духе.

Как выбраться из "супружеской скуки"

Чтобы выбраться из этого состояния, паре придется многое сделать вместе. В частности, буквально придется строить романтические отношения заново.

Вам придется искать точки соприкосновения, вообще никак не касающиеся секса. Речь идет об общем времени вместе: прогулки, походы, путешествия, вечера за просмотром фильмов и т. д.

Ну и, конечно, один из важных аспектов - это изучение своей сексуальности. И сексуальности партнера. Здесь тоже приходится искать, пробовать и снова учиться: экспериментировать, фантазировать и претворять задуманное в жизнь.

Главное: понять, чтобы бездействие приведет к тому, что отношения разрушатся, и само по себе все не решится.