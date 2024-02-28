RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему могут не оплатить больничный: главные причины

Почему ПФУ может не оплатить больничный (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Финансирование для оплаты больничных работодателю осуществляется Пенсионным фондом Украины на основании поданного заявления-расчета, содержащего информацию о суммах средств, начисленных застрахованным лицам.

Почему могут не оплатить больничный, расскажет РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на ПФУ.

Что нужно знать о больничном

Заявление-расчет, поданное страхователем в электронном виде, может быть отклонено только по причине наличия ошибок.

Какие ошибки могут быть

  • Неправильно заполнены реквизиты страхователя: местонахождение (указано не полностью или с ошибками), номер счета, МФО банка и т.п.;
  • Не внесены данные о принадлежности застрахованного к льготной категории (например, к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы);
  • Несоответствие между приобретенным страховым стажем застрахованного лица (за последние 12 месяцев) и тем, что указан в Реестре застрахованных лиц;
  • Неправильно рассчитана сумма выплат по листку нетрудоспособности.

По заявлениям-расчетам, которые сформированы из бумажных больничных, чаще всего неверно вносятся реквизиты самого листка нетрудоспособности и/или информация о застрахованном лице.

Причина отклонения заявления-расчета отражается в виде комментария (в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины).

Работодатели, которые по определенным причинам не могут воспользоваться электронным кабинетом на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, могут составить заявление-расчет в бумажной форме и подать его в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныБольничный