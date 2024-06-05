Почему могут не краснеть помидоры и как им помочь созреть
Затяжные дожди и прохлада могут отрицательно повлиять на урожай помидоров - плоды медленно созревают. Есть некоторые способы, которые помогут томатам быстрее расти, становились сладкими и сочными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.
Что не дает помидорам краснеть
Слишком высокая или низкая температура является самой распространенной причиной того, что ваши помидоры не созревают.
Высокая температура препятствует выработке ликопина и каротина, которые являются пигментами, заставляющими помидоры изменять цвет с зеленого на спелый. Слишком низкие температуры также не способствуют созреванию плодов.
Как активизировать созревание помидоров
Расщепить стебли
В стебельке нужно сделать небольшой надрез длиной 5 см и вставить в него палочку. Такой способ оказывает заметное влияние на скорость созревания овощей.
Сократить поливы
При сборе плодов нужно немного сократить полив растений. Достаточно будет насыщать помидоры влагой раз в неделю.
Нехватка калия
Если помидоры медленно созревают, полезным для них будет подкормка с калием. 1 ст. ложку сульфата калия растворите в 10 л воды, размешайте и выливайте по 500 мл под каждый куст в предварительно политую почву.
Такой метод будет полезен, если помидорам не хватает света, слишком много пасмурных и дождливых дней.
Слишком густые посадки
Решить проблему можно, срезая лишние пасынки. Опытные садоводы советуют отрезать верхушки растения на два листа выше верхней кисти: так нижние плоды получают больше шансов созреть.
Прокалывать плоды
Многие замечали, что поврежденные овощи быстрее наливаются желанной краснотой. Поэтому можно сделать несколько проколов палочкой в районе плодоножки - это ускорит процесс созревания.
Когда собирать помидоры
Первые плоды помидоров можно срывать уже в середине августа, как только они станут бледно-красными или желтыми. Срывая такие плоды, вы ускорите созревание других томатов. Также нужно срывать с кустов помидоры с пятнами или признаками болезни, чтобы болезнь не распространилась.
Удачное время уборки основного урожая зависит от погоды. Собирайте урожай, когда примерно 80% томатов станут красными.
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