Почему могут не краснеть помидоры и как им помочь созреть

Затяжные дожди и прохлада могут отрицательно повлиять на урожай помидоров - плоды медленно созревают. Есть некоторые способы, которые помогут томатам быстрее расти, становились сладкими и сочными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart .

Что не дает помидорам краснеть

Слишком высокая или низкая температура является самой распространенной причиной того, что ваши помидоры не созревают.

Высокая температура препятствует выработке ликопина и каротина, которые являются пигментами, заставляющими помидоры изменять цвет с зеленого на спелый. Слишком низкие температуры также не способствуют созреванию плодов.

Как активизировать созревание помидоров

Расщепить стебли

В стебельке нужно сделать небольшой надрез длиной 5 см и вставить в него палочку. Такой способ оказывает заметное влияние на скорость созревания овощей.

Сократить поливы

При сборе плодов нужно немного сократить полив растений. Достаточно будет насыщать помидоры влагой раз в неделю.

Нехватка калия

Если помидоры медленно созревают, полезным для них будет подкормка с калием. 1 ст. ложку сульфата калия растворите в 10 л воды, размешайте и выливайте по 500 мл под каждый куст в предварительно политую почву.

Такой метод будет полезен, если помидорам не хватает света, слишком много пасмурных и дождливых дней.

Слишком густые посадки

Решить проблему можно, срезая лишние пасынки. Опытные садоводы советуют отрезать верхушки растения на два листа выше верхней кисти: так нижние плоды получают больше шансов созреть.

Прокалывать плоды

Многие замечали, что поврежденные овощи быстрее наливаются желанной краснотой. Поэтому можно сделать несколько проколов палочкой в районе плодоножки - это ускорит процесс созревания.

Когда собирать помидоры

Первые плоды помидоров можно срывать уже в середине августа, как только они станут бледно-красными или желтыми. Срывая такие плоды, вы ускорите созревание других томатов. Также нужно срывать с кустов помидоры с пятнами или признаками болезни, чтобы болезнь не распространилась.

Удачное время уборки основного урожая зависит от погоды. Собирайте урожай, когда примерно 80% томатов станут красными.