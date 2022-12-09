Почему нельзя выливать кипяток в мойку: простое объяснение от сантехников

В раковину на кухне или в ванной не рекомендуется выливать кипяток. Многие люди об этом не знают и порой им об этом сообщают сантехники во время ремонта труб.

Почему нельзя выливать кипяток в раковину и что делать, если это нужно сделать - читайте ниже.

Почему нельзя выливать кипяток

Дело в том, что в современных квартирах для проведения воды используют в основном только пластиковые трубы. И материал, из которых они сделаны, не считается самым стойким для высоких температур.

Поэтому не стоит заливать кипяток в раковину, сливать воду с макарон и так далее. Если пренебрегать этим правилом, пластиковые трубы начнут деформироваться и со временем будет необходим ремонт и замена.

Возможны протекания или трещины в трубах, а это - лишние проблемы и траты на новую сантехнику.

Какой лайфхак можно использовать

Сантехники отмечают, что если вы выливаете кипяток в раковину крайне редко, то особо беспокоиться не стоит. Но есть один фокус, который поможет вам не волноваться за свои трубы и вам не придется ждать, пока остынет вода с макаронами или из-под яиц.

Чтобы не повредить пластиковые трубы, откройте кран с холодной водой в тот момент, когда будете сливать кипяток. Холодная вода смешается с кипятком и в трубы польется теплая вода, которая не повредит систему.