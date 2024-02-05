Почему нельзя выбрасывать повестки: в ТЦК дали разъяснение

Почему не стоит выбрасывать повестки

По словам представителя ТЦК, украинцы не могут безнаказанно выбрасывать врученные им повестки в свалку и не являться. В этих случаях материалы направляются в Нацполицию, и уклоняющийся появляется в базе данных как разыскиваемое лицо.

Согласно закону военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение, должна быть задержана полиция. Правоохранители должны доставлять таких граждан в военкомат для составления протокола. То есть избежать визита в ТЦК все равно не получится.

Если уклончивый утверждает, что не хочет общаться с работниками военкомата, это уже считается явным фактом уклонения от призыва. За это предусмотрена уголовная ответственность и наказание уже определяет суд.

"У нас есть определенная наработка на этот счет. Есть уже решение судей и уголовное наказание", - рассказал Новосядлый.

Уклоняющимся в Украине может грозить от трех до пяти лет заключения.

Какое может быть наказание за разные повестки

В Украине вручают два вида повесток. Первую повестку можно получить в общественном месте или на блокпосте. С ней мужчины приходят в ТЦК для уточнения своих учетных данных и прохождения ВЛК.

Вторую же повестку называют "боевой". Ее можно получить уже после обновления данных и она означает назначение в ту или иную команду.

За игнорирование "боевой" повестки в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Неявка же по первой повестке ведет только к административному наказанию.