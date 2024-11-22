Почему нельзя отказываться от перерыва во время работы: эта ошибка может вам дорого стоить

Большинство мировых компаний утверждают, что они пытаются бороться со снижением уровня счастья у рабочих и 80% говорят, что придают приоритет благосостоянию персонала. Однако при этом исследования показывают, что 4 из 5 рабочих регулярно пропускают обеденный перерыв.

67% и 53% рабочих соответственно отмечают, что эта практика оказывает негативное влияние на их психическое и физическое здоровье.

Психолог и консультант Анушка Доулинг говорит, что работа без перерыва в течение длительного периода не только приводит к усталости, но может мешать принятию решений.

"Иногда мы думаем, что отсутствие перерывов делает нас более продуктивными, но вероятнее всего, что мы не даем своему мозгу отдохнуть, увеличиваем стресс и фактически снижаем производительность", - объясняет она.

Психолог отмечает, что столь же длительное сиденье может усугубить проблемы с опорно-двигательным аппаратом и повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако менее заметны и менее очевидны риски для нашего эмоционального благополучия.

Около трети опрошенных людей (31%) заявили, что установка напоминания на телефоне о необходимости остановиться и сделать перерыв будет побуждать их чаще делать паузу для обеда.

Психолог говорит, что это простая, но эффективная стратегия, которую может использовать каждый, чтобы определить приоритеты для благосостояния.

"Самое важное ставить себя и свое благополучие на первый план. Лучшим подходом является разработка стратегий предотвращения выгорания. Кажется, что сделать перерыв невозможно в краткосрочной перспективе, но он принесет пользу в долгосрочной перспективе", - объясняет Доулинг.

Но в общем, требуются более системные изменения о том, как работает вся система на рабочих местах. И нужно, чтобы работодатели поддерживали и поощряли работников делать своевременно перерывы.

"Культура рабочего места чаще всего устанавливает стандарт относительно того, является ли перерыв нормой. Это отличный показатель положительной культуры", - подчеркнула психолог.