Что нельзя делать с сумкой, чтобы сберечь свои деньги
Зачастую люди дома или работе ставят сумки на стол или пол. Однако делать этого категорически нельзя. Все дело не только в приметах, но и в этикете поведения.
Почему этого нельзя делать - читайте на Styler ниже.
Народные приметы
Согласно народным приметам, стоящая на полу сумка может спровоцировать проблемы в жизни.
Если человек поставил портфель, рюкзак на пол, то у него возникнут финансовые затруднения. Ситуация усугубится, если в сумке есть кошелек. Считается, что в этом случае человек проявляет неуважение к деньгам, поэтому в скором времени начнет терять их.
В частности, женщина не должна ставить и бросать сумку на пол. Это может привести к ссоре с любимым человеком.
Мужчинам тоже следует отказаться от привычки ставить сумку на пол. Согласно народным приметам, такое действие может спровоцировать серьезные трудности в профессиональной деятельности.
Согласно этикету, сумку не стоит класть на стол или пол. В хороших ресторанах, как правило, для этого дают специальную подставку, но лучше всего - ставить сумку в шкаф или вешать на спинку стула.
Также сумку можно поставить между своим телом и спинкой стула - этот вариант наиболее правильный.
Приметы связаны с сумкой
Существует много важных примет, связанных с сумкой. Среди них:
- если положить в сумку зеркальце, то оно защитит хозяина от дурного глаза
- сумку нельзя вешать на дверь - такое действие может спровоцировать расставание с любимым человеком
- нельзя ходить с порванной сумкой - это к большим материальным потерям
- не храните сумки пустыми - это тоже предвещает бедность; когда отправляете вещь в шкаф, оставьте в ней хотя бы несколько мелких купюр или монет
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