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Что нельзя делать с сумкой, чтобы сберечь свои деньги

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Четверг 15 июня 2023 21:20
Что нельзя делать с сумкой, чтобы сберечь свои деньги Почему сумку нельзя ставить на пол (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зачастую люди дома или работе ставят сумки на стол или пол. Однако делать этого категорически нельзя. Все дело не только в приметах, но и в этикете поведения.

Почему этого нельзя делать - читайте на Styler ниже.

Народные приметы

Согласно народным приметам, стоящая на полу сумка может спровоцировать проблемы в жизни.

Если человек поставил портфель, рюкзак на пол, то у него возникнут финансовые затруднения. Ситуация усугубится, если в сумке есть кошелек. Считается, что в этом случае человек проявляет неуважение к деньгам, поэтому в скором времени начнет терять их.

В частности, женщина не должна ставить и бросать сумку на пол. Это может привести к ссоре с любимым человеком.

Мужчинам тоже следует отказаться от привычки ставить сумку на пол. Согласно народным приметам, такое действие может спровоцировать серьезные трудности в профессиональной деятельности.

Согласно этикету, сумку не стоит класть на стол или пол. В хороших ресторанах, как правило, для этого дают специальную подставку, но лучше всего - ставить сумку в шкаф или вешать на спинку стула.

Также сумку можно поставить между своим телом и спинкой стула - этот вариант наиболее правильный.

Приметы связаны с сумкой

Существует много важных примет, связанных с сумкой. Среди них:

  • если положить в сумку зеркальце, то оно защитит хозяина от дурного глаза
  • сумку нельзя вешать на дверь - такое действие может спровоцировать расставание с любимым человеком
  • нельзя ходить с порванной сумкой - это к большим материальным потерям
  • не храните сумки пустыми - это тоже предвещает бедность; когда отправляете вещь в шкаф, оставьте в ней хотя бы несколько мелких купюр или монет

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