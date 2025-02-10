Почему нельзя готовить "выварки" супа и повторно его разогревать: неожиданная причина

Часто в большой семье суп варят на несколько дней сразу. Как оказалось, это ошибка и повторное разогревание лишает блюдо все полезных микроэлементов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попка.

Чем полезен суп

По словам эксперта, суп обычно содержит картофель, возможно крупу или макароны, морковь, горошек, капусту, куриные голени, воду и специи.

Получается, что можно все эти ингредиенты съесть и без варки в воде. То есть это все те же продукты, которые мы используем во вторых блюдах, просто они "купаются" в воде.

Объем блюда увеличивается за счет воды, а калорийность блюда - нет.

"Так какими же такими целебными свойствами, о которых нам с детства рассказывали, обладает суп? Возможно, в процессе приготовления меняется БЖУ продуктов? Но нет", - добавил тренер.

Есть исключения, а именно костный бульон, который варится полтора часа и из него мы получаем коллаген. Нужно варить 48 часов, чтобы достать его из костей и хрящей.

Поэтому "роли не играет", съедите вы эти все продукты сырые, другим способом приготовления или сваренными в воде и выпьете эту воду, в которой это все варилось, в процессе варки разве вода впитает в себя витамины и минералы.

Но есть плюс большой, за счет того, что увеличивается объем блюда, желудок быстрее наполняется и растягивается. Поэтому получится так, что вы потребили мало калорий, а сытость получили за счет объема блюда.

Почему нельзя повторно разогревать

Единственный недостаток, это то, что в блюде много ингредиентов, а чем сложнее оно - тем сложнее просчитывать калорийность БЖУ в порции.

"Вы можете высчитать калорийность баняка супа, если перед этим взвесите все ингредиенты по отдельности, но баняк за раз не съедите и варить миску супа на раз тоже не будете, разве литр, так чтобы за день съесть", говорится в сообщении.

Сколько в тарелке супа калорий, вычислить сложно, поскольку каждую тарелку можно по разному наполнить черпаком.

Также тренер объяснил, что не полезно готовить "большие выварки супа" и постоянно его разогревать и тем более кипятить, поскольку витамины, которые есть в овощах, разрушаются при высокой термической обработке.

Также вредно готовить наваристые супы из жирного мяса и добавления много сливок и масла. Они будут очень калорийные, а особенно если еще туда добавить много макарон или круп.

"Что касается крем-супов, это тот же суп, но взбитый в блендере, измельченные ингредиенты до пюреобразного состояния, соответственно он хуже насыщает, поскольку организму нужно будет меньше времени на его переваривание", - подытожил Попко.