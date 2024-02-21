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Почему мы не хотим прожить такую жизнь, как у наших родителей

Почему мы не хотим жить жизни, как у родителей (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Каждый человек, который вырастает имеет свои предубеждения и страхи за будущее, но на это влияет наше мировоззрение, то есть то, что мы видели в течение того времени пока росли. И часто это картинка жизни наших родителей, которую не хочется повторять.

О том, почему мы не хотим жить такую жизнь, как у родителей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Психология жизни" в Instagram.

Почему мы не хотим прожить жизнь, как у родителей

Почему бывает так, когда из страха хочешь избежать той жизни, которой жили родители, например избежать объективно несчастливого брака и прилагаешь к этому много усилий, то в конце концов доходишь до того, чего пытался избежать?

Во-первых, потому что попытки быть максимально отличным от родителей - это ровно то же самое, что и уравнение на них, просто с другой стороны. И тот и другой вариант означает, что мы пока не нашли свою опору и строим жизнь с оглядкой на систему жизни наших родителей.

Подражаем ли мы им, пытаемся ли сделать все наоборот, не важно. Во всяком случае, мы используем их опыт как внутренний ориентир, как внутреннюю точку отчета и потому обречены в той или иной степени повторять их же ошибки.

Во-вторых, и оно напрямую следует из первого, при всех возможных минусов, родительский опыт – это что-то хорошо нам знакомое.

Почему мы не хотим жить жизни, как у родителей (фото: Freepik)

Какое бы хорошее будущее не обещали новые варианты, они, как неизведанные земли, имеют множество потенциальных опасностей.

В-третьих, наша психика устроена так, что оказавшись однажды в травмирующей ситуации, она будет пытаться вернуться в нее, чтобы проиграть еще раз, но уже со счастливым результатом.

Собственно, поэтому процесс сепарации и так важен с точки зрения психотерапии, он призван лишить нас багажа родительских установок, травм, комплексов, неврозов и т.д. И может позволить нам приобрести собственные.

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