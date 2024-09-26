Почему людям так нравится вредная еда? У ученых есть ответ и он вас удивит

Почему людей тянет к бесполезной пище?

Основой всех объяснений есть наша природа, инстинкт выживания, формировавшийся на протяжении сотен тысяч лет эволюции. Огромный период времени наши предки ощущали голод и полуголод, жили в условиях холода и нехватки. Даже наши бабушки и дедушки, а у некоторых и родители, имели тяжелое детство, пережив голод. Огромный выбор пищи, который мы имеем сейчас, появился относительно недавно – всего несколько десятков лет назад.

По словам Скиталинской, для эволюции это почти ничто, наши тела, как и тысячи лет назад, настроены на накопление энергии, и нами все еще руководят инстинкты.

Почему мы хотим бесполезную пищу, даже когда только что поели?

Наши предки, когда им удавалось достать еду, съедали ее как можно быстрее и побольше. Жирная и сладкая пища всегда была ценна из-за высокой калорийности. Сегодня большинство украинцев имеет легкий доступ к пище, но организм этого не понимает. Инстинкты побуждают нас есть больше, готовясь к возможному голоду.

Именно поэтому нам сложно отказаться от фастфуда.

Супернормальные стимулы на мозг

Нездоровая пища с большим количеством сахара, соли, жира и ярких цветов (например, зажаренная котлета выглядит более привлекательно, чем паровая, а красные помидоры лучше, чем бледные "тепличные") вызывает выброс дофамина в мозгу. Дофамин отвечает за чувство вознаграждения и удовольствие. Мозг запоминает это приятное чувство и хочет снова его пережить.

Поэтому брокколи (особенно вареная или сырая) не кажется такой привлекательной, как сочная сарделька (жирная и соленая).

Супернормальные стимулы встречаются не только в питании: это также косметика (яркие цвета губ, глаз), одежда, компьютерные игры, социальные сети, алкоголь. Бороться с этим сложно, поскольку наш мозг уязвим к сильным раздражителям, в частности маркетингу.

Попав на такие сигналы, мы можем стать жертвами зависимостей, отнимающих у нас время и энергию. Агрессивная реклама способна заставить нас хотеть, что нам не нужно, поэтому важно останавливаться и мыслить логически.

Неприязнь к горькому

Наша нелюбовь к брокколи имеет более сложную физиологическую природу, чем кажется. Исследования показали, что сладкий вкус определяется 1-2 типами рецепторов языка, тогда как горький — более двадцати! Поэтому мы более чувствительны к горечи даже в незначительных концентрациях. В течение эволюции люди пытались избегать горькой пищи, поскольку многие растения используют горечь в качестве защиты от поедания.

Любовь к сладкому

Горький вкус воспринимается мозгом как потенциально опасный, а сладкий, напротив, - как источник энергии. Наши предки постоянно искали пищу и спелые фрукты со сладким вкусом означали прилив энергии. Сегодня, когда мы выбираем десерт, в мозге повышается уровень дофамина. Производители активно используют эту особенность мозга, добавляя сахар даже к йогуртам и молоку. Многие продукты содержат высокофруктозный кукурузный сироп, быстро попадающий в кровь. Избыток сахара некоторые ученые сравнивают с влиянием наркотиков.

Любовь к жирной пище

Жиры - это чрезвычайно калорийный ресурс. В 100 граммах жира содержится 900 ккал, тогда как в 100 граммах сахара - всего 400. Из-за медленного переваривания организм склонен накапливать жиры на случай дефицита пищи. В старину наши предки наслаждались жирной пищей, в частности костным мозгом поджигаемых животных. Потому и сегодня вид жареной пищи вызывает больше аппетита, чем овощи в вареной воде.

Реклама заставляет нас хотеть фаст-фуд (фото: freepik.com)

Любовь к соленому

Современный человек часто потребляет втрое больше соли, чем нужно. Она содержится не только в фастфуде, но и в консервированных продуктах, сыре, мясных изделиях и даже в хлебе.

Соль придает продуктам более яркий вкус. Для наших предков соль имела огромную ценность, ведь она является источником натрия, необходимого для работы мышц и нервных клеток. Поэтому несоленое здоровое питание кажется нам пресным.