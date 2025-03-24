Почему в апреле обостряется аллергия и как ее избежать?

Основные причины обострения аллергии в апреле

Пыльца деревьев

В апреле начинают активно цвести береза, ольха, тополь и другие деревья, пыльца которых разносится ветром на большие расстояния. Даже если поблизости нет источника пыльцы, ее частицы могут попасть к вам из других регионов.

Изменение климатических условий

Весеннее потепление сопровождается ветрами, которые поднимают пыльцу в воздух. Кроме того, повышенная влажность может способствовать развитию плесени, еще одного мощного аллергена.

Повышенное загрязнение воздуха

Сочетание пыльцы и выхлопных газов создает особые соединения, которые могут еще сильнее раздражать слизистые оболочки.

Как избежать аллергии

Чтобы уменьшить влияние аллергенов и облегчить симптомы, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Следите за уровнем пыльцы

Используйте специальные онлайн-сервисы, которые показывают уровень пыльцы в вашем регионе. В дни с высокой концентрацией аллергенов старайтесь меньше выходить на улицу.

Защищайтесь от пыльцы

Выходя на улицу, надевайте очки и головные уборы, а после прогулок мойте лицо, руки и меняйте одежду.

Поддерживайте чистоту в доме

Закрывайте окна в сезон цветения, используйте очистители воздуха и регулярно проводите влажную уборку.

Принимайте антигистаминные препараты

Если симптомы аллергии значительны, стоит обратиться к врачу для подбора эффективных лекарств.

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