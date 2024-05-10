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Почему лучше избегать бесплатных завтраков в отеле: вся правда

Фото: почему завтраки в отелях могут навредить (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Одна из лучших вещей в отеле е это вкусный бесплатный завтрак. Однако, сотрудница гостиницы рассказала, я действительно готовят завтраки и почему гостям следует избегать "шведского стола" любой ценой.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, каких завтраков в отелях следует избегать.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Вest lifeonline и Daily dot.

Что следует знать

Бывшая сотрудница американской гостиницы Луиза рассказала, что гостиница с бесплатным завтраком может сэкономить деньги. Но, с другой стороны, вы потребляете не совсем свежие ингредиенты.

В частности, часто в гостях подают замороженные блюда, которые предварительно просто разогревают. Речь идет о блинах или пирожках.

К тому же вафельницу не всегда чистят в отелях, а тесто для вафель не готовят каждый день. Тесто используется повторно, пока оно не испортится.

Кроме того, не всегда повара используют перчатки и моют руки во время приготовления пищи. Следует во время отдыха выбирать отели с хорошими отзывами.

Когда подают завтраки и какие виды

В большинстве отелей мира завтраки подают с 6 до 10 утра.

Время и продолжительность завтраков - это всегда индивидуальная политика отеля.

Наиболее популярными видами завтрака, которые предлагают отели для своих гостей есть:

  • английский
  • нouse-завтрак
  • шведская линия
  • ланч-бокс
  • гибридный/смешанный вид

Тема завтраков очень разнообразна. Каждый отель сам себе решает, в каком формате и в какое время будет происходить завтрак.

Важно, что за шведским столом туристы часто "лакомятся" вчерашними или позавчерашними блюдами. Поэтому запоминайте не просто еды, а даже ингредиенты.

Украшения на еде означают, что так дают вторую жизнь испорченной продукции.

Часто оставшееся после обеда мясо промывают и заливают другим соусом. То же самое делают с морепродуктами или просто их добавляют в салат.

Следует избегать в напитках с кубиками льда. Чаще всего для кубиков берется вода из крана, которую нельзя пить.

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