Почему лучше избегать бесплатных завтраков в отеле: вся правда

Одна из лучших вещей в отеле е это вкусный бесплатный завтрак. Однако, сотрудница гостиницы рассказала, я действительно готовят завтраки и почему гостям следует избегать "шведского стола" любой ценой.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, каких завтраков в отелях следует избегать.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Вest lifeonline и Daily dot.
Бывшая сотрудница американской гостиницы Луиза рассказала, что гостиница с бесплатным завтраком может сэкономить деньги. Но, с другой стороны, вы потребляете не совсем свежие ингредиенты.
В частности, часто в гостях подают замороженные блюда, которые предварительно просто разогревают. Речь идет о блинах или пирожках.
К тому же вафельницу не всегда чистят в отелях, а тесто для вафель не готовят каждый день. Тесто используется повторно, пока оно не испортится.
Кроме того, не всегда повара используют перчатки и моют руки во время приготовления пищи. Следует во время отдыха выбирать отели с хорошими отзывами.
В большинстве отелей мира завтраки подают с 6 до 10 утра.
Время и продолжительность завтраков - это всегда индивидуальная политика отеля.
Наиболее популярными видами завтрака, которые предлагают отели для своих гостей есть:
Тема завтраков очень разнообразна. Каждый отель сам себе решает, в каком формате и в какое время будет происходить завтрак.
Важно, что за шведским столом туристы часто "лакомятся" вчерашними или позавчерашними блюдами. Поэтому запоминайте не просто еды, а даже ингредиенты.
Украшения на еде означают, что так дают вторую жизнь испорченной продукции.
Часто оставшееся после обеда мясо промывают и заливают другим соусом. То же самое делают с морепродуктами или просто их добавляют в салат.
Следует избегать в напитках с кубиками льда. Чаще всего для кубиков берется вода из крана, которую нельзя пить.
Ранее мы сообщали, какие вещи можно спокойно брать из гостиничных номеров.
Также мы писали, как не стать жертвой клопов в отелях.