Почему коты седеют и на какие проблемы со здоровьем это может указывать: объяснение

Многие возможно и удивятся, но коты также седеют, как и люди. Но седая шерсть не всегда является признаком старости. Поэтому внимательно присмотритесь к своему любимцу, иногда эти изменения спровоцированы неправильным уходом за домашним животным.
О том, почему коты седеют и является ли это нормой для животных, рассказываем в материале ниже.
Кошки, как и люди могут седеть в преклонном возрасте. Однако этот процесс у животных происходит по-другому. На появление седой шерсти влияет состояние здоровья домашнего питомца. Также это зависит и от породы.
С годами шерсть кошек может тускнеть и отчасти менять свой цвет. Иногда у животных действительно появляется седина. Ее проще всего заметить у черных кошек. Если такие признаки возникают на 7-8 году жизни животного, значит кот переходит в почтенный возраст. Волновать из-за этого не нужно - это нормальный процесс.
Однако, если седая шерсть появилась у молодого кота, то следует обратиться к ветеринару, ведь причины могут быть серьезными.
Самой распространенной причиной появления седины становится то, что животное много времени проводит на улице. Под постоянным влиянием солнечных лучей естественный цвет шерсти теряется.
Также седина у кошек может проявляться через генетический фактор. Например, некоторые животные рождаются полностью черными, а затем становятся темно-серыми. Сиамские рождаются светлыми и со временем становятся темнее.
Часто бывает, что с годами проявляется скрытый ген - такое случается у смешанных пород, то есть не чистокровных.
Иногда весомой причиной появления седины у животного становится сильный стресс. Если период сильной эмоциональной нагрузки затягивается, то некоторые участки тела могут лысеть.
Кошка плохо переносит стресс. Поэтому хозяевам нужно заботиться о том, чтобы животному было комфортно и спокойно в вашем доме.
Седина может появляться из-за болезни витилиго - тогда кожа и шерсть меняют цвет. Крайне редко причиной может стать серьезный недуг, это связано с волчанкой и увеитом. Поэтому стоит кота показать ветеринару.
Иногда животные седеют из-за недостатка тирозина. Это аминокислота, которую животные получают из еды. Если ее не хватает, то нарушает ряд процессов в организме и приводит к изменению пигментации шерсти. Именно поэтому очень важно кошек кормить качественной едой.
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