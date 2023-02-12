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Почему кошка ложится в ноги, и что она хочет "сказать" хозяину

Как расшифровать поведение кошек (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если ваша кошка время от времени любит свернуться клубочком у ваших ног, вы, пожалуй, задавались вопросом, почему именно это место она выбирает для релакса. На самом деле, этому есть реальные причины.

Что хочет вам "сказать" любимица таким поведением – узнайте в материале Styler ниже.

Почему кошка ложится в ноги

Зоологи отвечают на этот вопрос по-разному. Во-первых, кошка ложится в ногах, поскольку там не только тепло, но удобно.

Кроме того, пушистик там чувствует себя безопаснее, ведь у ног меньше шансов быть придавленным крутящимся во сне хозяином.

Также специалисты считают, что причина в иерархической природе взаимоотношений кошек и их хозяев. Кошки не претендуют на лидерство в семье, потому довольствуются местом у ног.

Если ваша кошка часто спит у вас в ногах, значит она признает вас как лидера и вожака.

В каких случаях кошка может ложиться на грудь

Если кошке нравится лежать у человека на груди, скорее всего, это потому, что он не воспринимает его как угрозу, а также испытывает теплые чувства.

Кошки используют запах как признак территории и владения. Ваша любимица таким образом может пытаться вас пометить своими "феромонами".

Также это признак доверия: кошка наиболее уязвима во сне, а приближение к хозяину говорит, что она ему полностью доверяет.

Кроме того, кошки, которые любят своих хозяев, часто ищут чувство тепла и бьющегося сердца как сигналы связи.

Раньше мы писали, почему кошки проявляют особую любовь к беременным женщинам.

Также узнайте, как кошка реагирует на негатив в доме.

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