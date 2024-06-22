Почему категорически нельзя втягивать живот: это важно знать

Чем это вредно

По словам эксперта, когда человек ходит с втянутым животом, то мешает нормальной работе диафрагмы, которая находит под легкими и должна двигаться в норме - на вдох и выдох.

Диафрагма сочетается с движением мышц тазового дна, которые также обеспечивают нормальный паттерн дыхания, а также с глубокими мышцами кора, такого как поперечная мышца живота.

Поэтому, когда вы втягиваете живот, все эти три структуры не могут обусловить адекватный паттерн дыхания.

Следствием постоянного втягивания живота будет только то, что живот будет все больше выпирать. К тому же его уже будет тяжело втягивать.

Что поможет

Ульяна Вернер добавила, если есть проблема такого выпирающего живота, то точно не поможет похудание, чтобы его убрать.

Здесь потребуется комплексный подход:

работа с дыханием

тренировка мышц кори

укрепление мышц тазового дна

Втягивание живота запрещено выполнять во время беременности.

Заниматься втягивание живота не рекомендуется при заболеваниях пищеварительной, сердечно-сосудистой, а также дыхательной системы.

Также живот не рекомендуется перетаскивать корсетами или ремнями. Они не только не способствуют похудению, но и могут навредить здоровью.

К тому же втягивание мышц живота приводит к так называемому синдрому песочных часов, когда верхняя часть пресса становится сильнее нижней. Это вызывает боль в спине и нарушение дыхания, так как такое положение тела препятствует брюшному дыханию диафрагмой.