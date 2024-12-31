Почему iPhone 17 Air может превзойти модель Pro: 4 ключевых преимущества

Радикально новый ультратонкий дизайн

Это главное преимущество, которое заставит многих задуматься о выборе между моделями iPhone 17. Ожидается, что iPhone 17 Air станет значительно тоньше и войдет в историю как самый тонкий iPhone.

Точные размеры пока неизвестны, но, по сообщениям, толщина корпуса будет на 25 процентов меньше, чем у текущих моделей Pro.

Ранее самым тонким iPhone был iPhone 6 с толщиной 6,9 мм. iPhone 17 Air будет еще тоньше, вероятно, от 6 до 6,5 мм.

Для сравнения, текущая линейка iPhone имеет следующие параметры:

iPhone 16: 7,8 мм

iPhone 16 Plus: 7,8 мм

iPhone 16 Pro: 8,25 мм

iPhone 16 Pro Max: 8,25 мм

Такая тонкость, конечно, потребует компромиссов, например, уменьшения емкости батареи и снижения возможностей камеры. Однако новый ультратонкий дизайн будет ощущаться как шаг в будущее.

Размер экрана - идеальный компромисс между Pro

Дисплеи iPhone 16 Pro и Pro Max имеют размеры 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Ожидается, что в следующем году модели 17 Pro сохранят те же размеры.

Однако iPhone 17 Air, скорее всего, предложит идеальный средний вариант.

Его экран будет иметь размер 6,6 дюйма, удобно располагаясь между двумя моделями Pro.

Такой размер может быть достаточно большим, чтобы понравиться пользователям Pro Max, но при этом оставаться удобным для владельцев Pro, особенно с учетом более тонкого корпуса.

Более доступная цена

Долгое время цена iPhone 17 Air вызывала больше всего вопросов. Первые слухи предполагали, что это будет премиальное устройство в духе "iPhone Ultra". Однако, узнав о некоторых ограничениях устройства, стало ясно, что высокая цена не совсем оправдана.

Сейчас последние слухи указывают, что iPhone 17 Air займет место в линейке, которое ранее занимала модель Plus. Есть вероятность, что он будет дороже, чем Plus, но все же дешевле, чем iPhone 17 Pro и Pro Max.

Если стоимость для вас важный фактор, то iPhone 17 Air может быть лучшим выбором.

Собственный 5G-модем от Apple

Это преимущество вызывает больше споров, ведь все зависит от ваших предпочтений относительно модемов.

Ожидается, что iPhone 17 Pro и Pro Max сохранят текущий 5G-модем от Qualcomm, а iPhone 17 Air получит долгожданный собственный модем от Apple.

Первый 5G-модем от Apple в чем-то может уступать решению Qualcomm, но у него есть уникальные преимущества.

Например, как отмечает Марк Гурман, "он будет тесно интегрирован с процессорами Apple для снижения энергопотребления, более эффективного поиска сети и лучшей поддержки функций подключения к спутниковым сетям".

Если бы iPhone 17 Air стал первым устройством с новым модемом, это могло бы быть рискованно. Однако новинка сначала появится в iPhone SE 4, который выйдет примерно за шесть месяцев до дебюта 17 Air. Это даст Apple достаточно времени для тестирования новых возможностей и устранения возможных ошибок.