Почему инъекции красоты не работают и кому вообще их нельзя делать

По словам врача, перед прохождением таких процедур следует полностью обследоваться. Как минимум во избежание осложнений и чтобы получить

лучший эффект.

"Дисфункция щитовидной железы - одна из самых распространенных причин к неудовлетворительным результатам в эстетической медицине", - говорится в сообщении.

Инъекции гиалуроновой кислоты рекомендуется проводить пациентам с компенсированными заболеваниями эндокринных желез и оптимальными уровнями железа, цинка, витаминов группы В в плазме крови.

Кому нельзя делать инъекции

В частности, существует повышенный риск осложнений после процедур с гиалуроновой кислотой у пациентов с декомпенсированными/субкомпенсированными заболеваниями ЩЖ, а также высокими уровнями антител (АТПО, АТТГ).

Осложнения могут возникнуть следующие:

отсутствие желаемого эффекта (филеры гиалуроновой кислоты быстро поглощаются клетками организма);

отеки/контурирование геля над поверхностью кожи;

воспалительные реакции кожи;

гранулемы.

Пациентам с некомпенсированным сахарным диабетом (высоким уровнем глюкозы в крови) не рекомендуется проводить инъекционные процедуры. Все из-за нарушений микроциркуляции и поражения микрососудов вследствие гипергликемии. У таких пациентов часто могут возникать гнойно-воспалительные осложнения.

Чтобы понимать в каком состоянии организм, необходимо пройти корректный чек-ап. Только тогда результат после любой инъекции будет положительным.