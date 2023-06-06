Почему на грядках чернеют помидоры и можно ли их спасти

Чтобы вырастить большой урожай помидоров, необходимо приложить немало усилий. Однако может случиться, что кусты помидоров начинают сохнуть, а сами незрелые плоды почернеть. В таких ситуациях следует вовремя помочь растению.

Что делать, когда чернеют помидоры - читайте на Styler ниже .

Основные причины

Если листья или плоды начинают чернеть, то это свидетельствует о том, что помидоры испытывают некий дискомфорт. Такое состояние может возникать по нескольким причинам:

Развитие болезней;

Неправильный уход;

Повреждение насекомыми-вредителями.

Также частой причиной почернения плодов являются грибковые заболевания, именно это следует учесть в первую очередь.

Фитофтороз

Это заболевание начинается с поражения зелени. Так на нижней части листовой пластины можно обнаружить серые пятна, а на верхней - более темные, бурые. При осмотре такой картины можно подумать, что болезнь не коснулась плодов.

На самом же деле признаки проявляются при их созревании. Снаружи плоды начнут покрываться темными пятнами, а внутри них станет активно развиваться гниение.

Идеальными условиями для заражения этой болезнью является повышенная влажность и дождливое лето. Именно поэтому полив томатов следует производить только под корень.

Хорошей профилактикой фитофтороза является опрыскивание растений соленой водой. На начальной стадии развития болезни подойдет слабый раствор бордоской смеси.

Обрежьте поврежденные плоды

Важно помнить, что необходимо обрезать больные или поврежденные плоды. Если плоды уже почернели, то их невозможно спасти.

Остальные плоды можно обработать чесночным настоем, так как он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые будут уничтожать патогенные организмы.

Необходимо раздавить несколько зубчиков чеснока и залить горячей водой в пропорции 4-5 зубчиков чеснока на 1 литр горячей воды. После этого оставьте настояться, а затем поливайте помидоры, предварительно процедив.

Что делать для профилактики

Нельзя высаживать помидоры на один участок в течение нескольких лет, ведь место следует регулярно менять.

Также нельзя высаживать томаты на бывшие картофельные грядки, эти растения берут из почвы одни и те же вещества. Кроме того, при постоянной высадке на одну и ту же грядку возрастает риск развития фитофторы. Необходимо правильно делить пространство на грядки, обеспечивая достаточное расстояние между ними. Идеальный интервал - 30 см, между рядами стоит чередовать расстояние в 30 или 70 см.