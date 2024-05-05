Почему взрослых тошнит в транспорте и как с этим можно справиться

Детей в транспорте часто укачивает и тошнит, потому что у них еще недоразвит вестибулярный аппарат. Однако и взрослых часто укачивает в машине или автобусе и начинается неприятная тошнота, значительно портящая всю поездку.
Почему это происходит и как можно с этим справиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения и советы врача Юрия Габорца в Instagram.
По словам специалиста, взрослых может укачивать и тошнить в транспорте из-за детренированности. То есть организм получает очень много информации об изменении положений тела и сопоставляет их с тем, что он видит.
Фактически, укачивание и тошнота возникают из-за того, что вы крутите головой по сторонам, часто меняете позу при сидении, читаете книгу, смотрите внимательно на все, что происходит за окном или получаете большой объем информации другими способами.
Юрий Габорец рекомендует в таких случаях отказаться от чтения книги или перелистывания новостей в смартфоне. Желательно не смотреть в сторону и по сторонам.
"Смотреть нужно только вперед, можно окно приоткрыть. И не путешествовать на пустой желудок. Можно съесть что-нибудь кисленькое, можно съесть печенье и пить холодную воду маленькими глотками", - советует врач.
Также он рекомендует за час до поездки принять препараты от тошноты - такие, как церукал, метоклопрамит, домрит.
"Но помните, что у них очень много побочных явлений и осложнений. Поэтому лучше перед поездкой потренироваться - это кресла-качалки, качели. И делать короткие поездки на авто. А путешествуя в автобусе - садитесь за водителем, в легковом авто - спереди, в самолете - у крыла. И старайтесь всегда получить положительные впечатления от путешествия", – советует Юрий Габорец.
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