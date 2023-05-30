Почему дети манипулируют родителями: психолог назвала 5 причин

Родители часто сталкиваются с манипуляциями детей. Например, когда взрослые заставляют своего ребенка делать уроки вместо того, чтобы играть в компьютерные игры. После этого он может сказать, что родители любят его меньше, чем старшего брата. В результате родители могут почувствовать вину и разрешить ребенку играть дальше.
О том, почему дети манипулируют родителями, рассказала детский психолог Карина Ищенко в своем Instagram.
Если ребенок не видит интереса к его личности, то он начинает манипулировать взрослыми. Таким образом, она пытается привлечь внимание.
Ребенок настолько опасается наказания за какой-то поступок, что просто начинает манипулировать родителями вымышленными болезнями и недугами.
Очень часто дети перенимают модель поведения их родителей, которая бывает далека от идеала. Не зря говорят, что "яблоко от яблоньки далеко не падает".
Не секрет, что маленький провокатор начинает играть чувствами родителей, опираясь на одобрение кого-нибудь из старшего поколения семьи.
При этом жалостливые бабушки и дедушки жалуются на своих детей за жестокое, по их мнению, отношение к внукам.
Мама или папа не уверены в себе личности, чувствуют вину, страх, боятся осуждения прохожих. До этого не умеют справляться с собственным раздражением и паникой, тогда малыш будет манипулировать их эмоциями.
Истерика в магазине станет для него обычным делом, чтобы получить, например, желаемую игрушку.
Раньше мы писали о том, какие фразы категорически нельзя говорить детям.
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