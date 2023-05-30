Почему дети манипулируют родителями: психолог назвала 5 причин

Недостаточное внимание

Если ребенок не видит интереса к его личности, то он начинает манипулировать взрослыми. Таким образом, она пытается привлечь внимание.

Давление со стороны взрослых

Ребенок настолько опасается наказания за какой-то поступок, что просто начинает манипулировать родителями вымышленными болезнями и недугами.

Подражание родителям

Очень часто дети перенимают модель поведения их родителей, которая бывает далека от идеала. Не зря говорят, что "яблоко от яблоньки далеко не падает".

Поддержка бабушек и дедушек

Не секрет, что маленький провокатор начинает играть чувствами родителей, опираясь на одобрение кого-нибудь из старшего поколения семьи.

При этом жалостливые бабушки и дедушки жалуются на своих детей за жестокое, по их мнению, отношение к внукам.

Дети чувствуют слабость родителей

Мама или папа не уверены в себе личности, чувствуют вину, страх, боятся осуждения прохожих. До этого не умеют справляться с собственным раздражением и паникой, тогда малыш будет манипулировать их эмоциями.

Истерика в магазине станет для него обычным делом, чтобы получить, например, желаемую игрушку.