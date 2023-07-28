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Почему некоторым женщинам не удается построить отношения: объяснение психолога

Почему не удается построить здоровые отношения (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Всем хочется построить хорошие и крепкие отношения, которые будут приносить счастье, но почему-то не выходит. И у мужчин, и у женщин могут быть на это разные причины.

О том, почему женщинам не удается построить отношения с мужчинами, рассказала психолог Елена Лившун в своем Instagram.

Плохие отношения родителей

По словам психолога, это тот случай, когда мать страдала в отношениях с отцом. Такая модель взаимоотношений закрепляется в подсознании ребенка, которое потом она его копирует во взрослой жизни. Из-за этого вы не можете позволить себе не страдать в отношениях и не знаете другой модели поведения в своем жизненном опыте.

Сравнение партнера с отцом

Папа для вас - это идеал, с которым никогда и никто не сравнится. Вы постоянно с ним сравниваете своих избранников, которые будут всегда проигрывать ему.

Чрезмерная привязанность к матери

Мама имеет большое влияние на свою дочь и мешает процессу сепарации. Таким образом, развивается травма зависимости от мамы. Даже если ей удастся выйти замуж, эта проблема не исчезнет и мама будет иметь большое влияние на брак.

Смешанные чувства

Это связано с детской травмой - нарушением привязанности. Подразумевается, когда человек не имеет эмоциональной связи со своими родителями. Вы не можете сформировать здоровые отношения и привязанность к партнеру, направляя на него любовь и ненависть одновременно.

Обесценивание роли супруги

Подразумевается, что вы бессознательно обесцениваете позицию супруги, поэтому попадаете в роль любовницы. Следует помнить, что отношения с женатым мужчиной, скорее всего, не имеют будущего. Также нужно любить и ценить себя, верить, что вы достойны лучшего партнера для жизни.

Раньше мы писали о том, почему мужчина постоянно критикует свою любимую.

Также читайте, по каким причинам отношения на расстоянии разрушаются.

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