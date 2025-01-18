Почему мужчины изменяют любимым: эксперт назвал 9 самых частых причин

1. Эмоциональная неудовлетворенность

Несмотря на стереотип, мужчины также нуждаются в эмоциональной поддержке. Когда они чувствуют себя недооцененными или не услышанными в отношениях, это может толкнуть их на поиск внимания и понимания на стороне.

2. Рутина в отношениях

Монотонность и отсутствие новизны могут создать впечатление, что отношения "застряли". Измена в таком случае часто является попыткой вернуть остроту чувств и почувствовать себя живым.

"Каждый человек нуждается в эмоциях, радости, расслаблении, удовольствии - именно это мужчины начинают искать на стороне. Но это не значит, что они не могут все это получить от жены. На самом деле могут, но чаще всего - не умеют", - объясняет коуч.

3. Сексуальная неудовлетворенность

Сексуальные потребности мужчин часто замалчиваются в отношениях. Если эти потребности игнорируются, мужчина может искать интима с другим человеком, который удовлетворит его физические желания.

"Бывает и так, что мужчины не говорят о своих желаниях с женой, но начинают искать того, с кем можно их воплотить в жизнь", - подчеркивает эксперт.

4. Кризис среднего возраста

Мужчины, которые достигают определенного возраста, иногда чувствуют себя неуверенно в своей привлекательности или успешности. Измена становится способом "доказать" себе, что они все еще желанны.

5. Отсутствие эмоциональной зрелости

Некоторые мужчины не умеют работать над отношениями или говорить о своих проблемах открыто. Им легче убежать от трудностей к другой женщине, чем пытаться решить конфликты с партнершей.

6. Нехватка внимания от партнерши

Если мужчина чувствует, что его потребности игнорируются или что партнерша больше сосредоточена на работе, детях или себе, это может побудить его искать внимание на стороне.

7. Влияние друзей или социального окружения

Некоторые мужчины изменяют из-за влияния своего окружения. Если друзья или коллеги рассказывают о своих приключениях и одобряют такое поведение, мужчина может пойти на измену под давлением группы.

8. Проблемы с самооценкой

Измена может стать способом поднять собственную самооценку. Мужчина, который чувствует себя недостаточно успешным или привлекательным, может искать подтверждение собственной ценности через внимание другой женщины.

9. Отсутствие страха потери

Когда мужчина уверен, что партнерша его не оставит, даже если узнает об измене, это создает "безнаказанную" среду, в которой он чувствует себя свободным действовать без последствий.

"И это, наверное, худший вариант измены. Потому что женщина прощает, остается рядом, и она при этом чаще всего - глубоко несчастна", - говорит специалист.

Что же делать?

По словам эксперта, измена не всегда означает конец отношений. Если оба партнера готовы работать над проблемами, отношения можно восстановить и сделать их даже сильнее.

"Главное - честно поговорить, определить, что что-то может привести к измене, и работать над исправлением ситуации вместе", - резюмирует Виталий Курсик.