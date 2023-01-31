Почему часто не удается сдать экзамен по вождению в автошколе: распространенные ошибки

Не смотрите в зеркала

Ученики не сдадут экзамен, если часто не будут смотреть в зеркала заднего вида. Особенно перед тем, как подать сигнал об изменении скорости или направлении.

Зеркала необходимо проверять на перекрестках с круговым движением и при смене ряда, особенно на дороге с двусторонним движением, чтобы не помешать движению другим водителям.

Невнимательность на перекрестках

Одной из самых распространенных причин, почему ученики не сдают экзамен по вождению, является то, что они забывают посмотреть налево и направо, когда приближаются к перекресткам.

Каждый раз, когда автомобиль выезжает на новую дорогу, водитель должен убедиться, что движение безопасно. Это также касается выезда на кольцевую развязку, на объездную дорогу и во время прямого движения через перекресток.

Ехать не в правильной полосе

Во время экзамена ученики часто испытывают неудач из-за плохого расположения на дороге во время обычного вождения. Многие игнорируют правило, что правая полоса приоритетна для общественного транспорта, но в автошколе будут требовать соблюдать это правило.

Движение с места

Каждый раз, когда водитель-ученик трогается, он должен убедиться, что движение полностью безопасно. Вместе с проверкой своих боковых зеркал ученики должны убедиться в безопасности слепых зон. Также важно не выехать на путь перед приближающейся машиной.

Неправильно реагируете на сигналы светофора

Часто ученики игнорируют красный свет светофора и пытаются проехать через него. Это большая ошибка, из-за которой вы сразу не сдадите экзамен.

Дорожные знаки

Следует понимать и быстро реагировать на все дорожные знаки во время вождения, иначе вы провалите экзамен. Одни из самых распространенных знаков, которые обычно игнорируют - "стоп", "въезд запрещен" и изменение ограничения скорости.

Не контролируете машину на дороге

Отсутствие полного и надлежащего контроля над автомобилем во время вождения является одной из самых распространенных причин неудачи экзамена.

Если вы недостаточно выворачиваете руль на повороте, плохо контролируете машину, а значит, представляете опасность для других участников движения.

Не умение парковаться задним ходом

Во время сдачи экзамена ученикам будет предложено припарковаться задним ходом. Среди популярных причин неудачи - потеря контроля над автомобилем или выезд за определенные границы линии.