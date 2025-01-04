Почему у моря мы всегда чувствуем себя физически и психически значительно лучше: научные факты

Что мы чувствуем возле моря

Возле моря мы часто испытываем восхищение или удивление, ощущение счастья, безграничности, свободы, ничтожности перед лицом чего-то огромного.

Возможно, это потому, что мы сами на 70% состоим из воды или может потому, что огромный масштаб моря открывает нам перспективу, напоминая о нашей связи с чем-то гораздо большим.

Такой диапазон чувств, который называют "благоговением", тщательно изучался психологами и учеными. Пребывание вблизи природных водоемов, особенно моря, приносит пользу для здоровья и этот эффект получил название "голубое здоровье".

Почему у моря мы чувствуем себя счастливее?

По словам исследователей, пребывание вблизи воды часто означает, что мы занимаемся больше физической активностью, тогда как естественное окружение также имеет восстанавливающее влияние на наше психическое благополучие и социальную жизнь. То есть, это имеет преимущества для психического здоровья.

Кроме того, голубые пространства могут улучшить общее качество окружающей среды, что приносит косвенную пользу для здоровья.

Жизнь на Земле зародилась в океанах и, помимо того, что море является жизненно важным источником питательных веществ и ресурсов, море является нашей биологической точкой происхождения.

Наш пот и слезы похожи на соленый состав моря, и существует удивительное сходство между тем, как действуют элементы моря и наши тела. В более общем применении к природной среде это называется - биофилия.

Гипотеза биофилии является одной из трех основных теорий, объясняющих влечение человека к морю. Две другие - это теории восстановления психофизиологического стресса и теория восстановления внимания. Все три теории не исключают друг друга, и все способствуют ощущению благополучия, которое дает нам море.

Будь то прогулка по побережью, катание на лодке по поверхности, погружение под волны или наблюдение или медитация возле него - море позволяет нам отвести наши умственные трудности в сторону и почувствовать себя свободными.

Это может помочь нам найти то, что психологи называют "восстановлением", и это есть ощущение благополучия, которое нам трудно искать в другом месте.

Что дает "голубое здоровье"

Оно может быть мощным инструментом для уменьшения стресса и улучшения нашего настроения. Наша связь с природой помогает нам взглянуть на собственные заботы в перспективе - он восстанавливает наше внимание, отвлекает от забот, которые доминируют в нашей повседневной жизни.

Многие люди с ограниченными возможностями или травмами, которые мешают им ходить или легко передвигаться по суше, могут купаться в море. Это может предложить им на мгновение закрыть глаза, подышать и, возможно, даже почувствовать телесную свободу или автономию.

По этой причине водные виды спорта (особенно в море) могут играть огромную роль в укреплении психологического благополучия людей с ограниченными возможностями. Лодки, оборудование и виды деятельности можно адаптировать, чтобы охватить всех, независимо от их способностей.

Это не только приносит физическое и эмоциональное благополучие, но и позволяет человеку, независимо от его ограничений, почувствовать свободу и связь, которые может предложить море. Море принадлежит каждому, и мы все заслуживаем ощущать его огромную трансформационную силу.

Польза для физического здоровья

Укрепление иммунитета. Морской воздух насыщен йодом и минералами, которые помогают активизировать иммунную систему.

Оздоровление кожи. Купание в соленой воде очищает кожу, уменьшает осложнения и осложнения при некоторых дерматологических заболеваниях, таких как экзема.

Снижение стресса для тела. Плавание в море тренирует мышцы, улучшает кровообращение и способствует расслаблению.

Польза для психического здоровья

Уменьшение стресса. Шум волн действует как естественная терапия, снижая уровень кортизола (гормон стресса).

Улучшение настроения. Контакт с морем пользу выработке серотонина - гормона счастья.

Увеличение концентрации. Время у моря улучшает способность к фокусировке и в целом помогает очистить ум от лишних мыслей.