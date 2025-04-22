Почему батарея смартфона теряет емкость раньше времени: главные ошибки

Что на самом деле означает продление срока службы аккумулятора

Продление срока службы аккумулятора - это не какая-то уникальная хитрость или лайфхак. Когда производитель указывает срок службы устройства в 6 лет, он исходит из усредненных расчетов. Однако при желании можно постараться продлить срок службы, превышая или не достигая указанного срока - все зависит от условий использования.

С аккумуляторами ситуация аналогична. Если производитель указывает, что смартфон работает 24 или 100 часов в режиме энергосбережения, опыт будет схожим, но не идентичным.

Продление срока службы аккумулятора означает его оптимизацию и соблюдение рекомендаций по его сохранению. Если в обычном режиме аккумулятор держится от 15 до 24 часов вне режима сверхэкономии энергии, следует стремиться к верхней границе. Общая "жизнь" батареи зависит от личных привычек, настроек программного обеспечения и общего состояния устройства.

Долгосрочное и краткосрочное здоровье аккумулятора

Важно различать краткосрочное и долгосрочное продление ресурса аккумулятора. Когда необходимо, чтобы телефон дольше работал в течение дня, речь идет о краткосрочной экономии заряда. Долгосрочное продление - это сохранение работоспособности аккумулятора до необходимости замены, когда он уже не может держать заряд.

Подходы различаются: снижение яркости экрана и частоты обновления помогает снизить потребление здесь и сейчас, тогда как режим зарядки влияет на долговечность аккумулятора.

В обоих случаях стоит думать о сохранении ресурса батареи и избегать деградации. Деградация аккумулятора - это постепенная потеря его емкости со временем, что влияет на способность удерживать и отдавать заряд.

Краткосрочная экономия заряда помогает телефону дольше работать в течение дня, а долгосрочное продление связано с сохранением ресурса аккумулятора до его замены (фото: Android Police)

Помогает ли ограничение заряда до 85%?

Краткий ответ - да, помогает. Методы зарядки имеют наибольшее значение, особенно если вы хотите продлить срок службы аккумулятора. Но не все так однозначно. Во-первых, важна скорость зарядки , например, выбираете ли вы быструю или обычную зарядку.

Кроме того, имеет значение само зарядное устройство. Неофициальные зарядные устройства могут вредить аккумулятору из-за нестабильной подачи энергии.

Распространенный миф - вред от зарядки на ночь. Большинство современных смартфонов прекращают зарядку при достижении 100% и лишь подзаряжаются при падении уровня. Смартфоны оснащены встроенной защитой от перезарядки.

Главная проблема - перегрев. Тепло образуется как побочный эффект электрохимических реакций внутри аккумулятора. Легкое нагревание - норма, но чрезмерный перегрев (неприятный на ощупь) может указывать на неисправность зарядки, порта или самого аккумулятора. Зарядка ночью мешает отслеживать перегрев.

Для литий-ионных аккумуляторов оптимальным считается уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%. Не рекомендуется доводить заряд до 0%, так как это ускоряет износ батареи. При сильной разрядке на электродах накапливаются материалы, которые при зарядке не всегда возвращаются в раствор, что ведет к потере части емкости навсегда.

Большинство смартфонов автоматически отключаются при критически низком заряде, даже если на экране отображается 0% - это не настоящий ноль. Однако, если устройство длительное время находится в состоянии разрядки, оно может окончательно утратить заряд.

Оптимальный диапазон - от 40% до 80%. Он минимизирует износ, избегает перегрузок и помогает избежать перегрева, который чаще возникает при зарядке выше 80% или ниже 40%. Такие крайние уровни создают дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Если устройство перегревается - это сигнал о возможном необратимом повреждении аккумулятора, что, наоборот, сокращает его срок службы.

А как насчет эффекта памяти аккумулятора?

Эффект памяти ранее наблюдался у никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов. Если такие батареи неоднократно подзаряжались до полного заряда после частичной разрядки, они постепенно теряли часть своей емкости. То есть аккумулятор переставал удерживать полный заряд, даже если на экране отображался 100%.

Поэтому долгое время считалось, что необходимо хотя бы раз в месяц полностью разряжать аккумулятор (давать телефону полностью выключиться), чтобы он продолжал заряжаться на полную.

Однако исследования показали, что литий-ионные батареи не страдают от этого эффекта. У литий-ионных аккумуляторов нет эффекта памяти. Почти все современные смартфоны используют именно такие батареи.

Помогает ли закрытие фоновых приложений продлить срок службы батареи вашего устройства?

Краткий ответ: и да, и нет. Все зависит от программного обеспечения устройства. У Apple, например, реализована функция приостановки работы приложений. Закрытие и повторное открытие приложения может привести к большему расходу батареи, чем приостановка этих приложений.

Если цель - краткосрочное продление работы смартфона без подзарядки, полезно ограничить активность приложений в фоновом режиме. Фоновые процессы нагружают процессор и постоянно обмениваются данными с геолокацией и Wi-Fi, что ускоряет разряд.

На Android-устройствах существуют специальные функции для контроля фоновых приложений. У смартфонов Samsung есть список приложений для глубокого сна, а на устройствах Pixel - возможность включать или отключать фоновую активность для конкретных приложений.

Фоновые процессы нагружают процессор и постоянно обмениваются данными с геолокацией и Wi-Fi, что ускоряет разряд (фото: Android Police)