Почему 40-летним мужчинам трудно построить серьезные и длительные отношения: 7 причин

Возраст 40 лет - это не приговор. Это время, когда вы уже имеете жизненный опыт, понимаете свои ценности и потребности, но все еще можете столкнуться с внутренними барьерами, которые мешают построить длительные отношения.
Что мешает 40-летним мужчинам построить долговременные и крепкие отношения, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Развод, неудачные отношения или измены могут оставить эмоциональные раны. Если вы все еще держите обиду или боитесь повторения боли, это блокирует открытость к новым чувствам.
"Но стоит помнить, что следующие отношения могут быть счастливыми и это будет совсем другой человек", - подчеркивает коуч.
За годы одиночества человек привыкает жить по своим правилам: собственный ритм жизни, быт, привычки. Мысль о том, чтобы адаптироваться к кому-то другому, может вызвать сопротивление.
С возрастом формируется четкое представление об идеальном партнере. Проблема в том, что эта "идеальность" часто не имеет ничего общего с реальностью. Никто не совершенен, и это нормально.
"Встретить идеальную партнершу, которая существует только в вашем воображении - почти невозможно. И пока вы ищете несуществующее, абсолютно реальные женщины, с которыми вы могли бы стать счастливыми, просто проходят мимо вашей жизни", - говорит эксперт.
Отношения требуют времени, усилий и готовности уступать. Если вам кажется, что партнерство автоматически означает потерю свободы, это может сдерживать от построения глубокой связи.
Некоторые люди считают, что "все хорошее уже занято" или "в 40 начинать что-то новое и серьезное поздно". Эти мысли превращаются в барьер, который мешает даже попытаться построить отношения.
"Никаких ограничений не существует, во многих странах мира считается нормой, когда создается пара в 40-летнем возрасте. И в 50-60-70 лет - тоже нормально. Пока человек жив и способен кого-то полюбить", - подчеркивает специалист.
Способность строить отношения - это не врожденный талант, а навык. Если в вашем окружении не было положительного примера пар, которые умеют общаться и решать конфликты, вам может быть сложно выстроить взаимопонимание.
С возрастом люди становятся более защищенными. Открыться перед другим человеком, показать свои слабости становится труднее. Но без этой открытости невозможно построить доверительные отношения.
Разберитесь с прошлым. Если вас преследуют старые травмы, обратитесь к психологу или коучу, чтобы проработать их.
Пересмотрите свои ожидания. Вместо поиска "идеального" партнера сосредоточьтесь на том, чтобы быть счастливыми вместе.
Будьте открытыми. Дайте шанс новым знакомствам и не пытайтесь оценивать человека сразу.
Развивайте коммуникативные навыки. Научитесь слушать, говорить о своих потребностях и принимать другого человека.
Не бойтесь рисковать. Любовь - это всегда определенная авантюра. Но без риска нет и шансов.
"40 лет - это лишь новый этап жизни, а не финальная точка. Если вы готовы к изменениям, вы найдете то, что ищете. Главное - верить в себя и быть открытым к возможностям", - подчеркивает Виталий Курсик.
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