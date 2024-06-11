Что делать, если до 35-ти выпадают и седеют волосы: 5 советов, которые сохранят косы

Почему до 35 лет выпадают волосы

Многие люди до 35 лет могут столкнуться с выпадением волос, сухостью, хрупкостью, ломкостью, ранней сединой и ухудшением состояния ногтей.

Это главный признак, что у организма большие дефициты.

То есть, прежде чем мазать, мыть и стараться исправить последствия, следует "копнуть глубже и заглянуть внутрь".

Тренер рассказал, что конечно генетика играет роль, но в основном это зависит от образа жизни, который человек ведет.

"Рано поседели, пожалуй, это генетика - большинство так считает", - добавил эксперт.

Но мало кто учитывает, в каком состоянии был организм у наших родителей, дедушек, бабушек.

Плохое состояние вашего желудочно-кишечного тракта

Если низкая кислотность желудочного сока, то сколько бы вы ни ели белковых продуктов, они будут плохо усваиваться. Также это касается таких минералов и витаминов, как железо, цинк, медь, витамин В12, витамин С.

Это ключевые витамины и минералы, от которых зависит состояние наших волос и ногтей, поэтому сколько бы вы ни ели белковых, железосодержащих и других продуктов, усваиваться будет лишь незначительная часть.

К симптомам некорректной работы ЖКТ относят:

неприятный запах изо рта

боль в желудке после еды

отрыжка

вздутие

газообразование

диарея

закреп

боль в правом или в левом подреберье

Юрий Попко отметил, что следует начать с того, чтобы понять, в каком именно отделе ЖКТ пошел сбой. Это может быть:

низкая кислотность в желудке

застой желчи

недостаточное количество ферментов поджелудочной

Соответственно, при поступлении пищи в плохо переварившуюся кишечник происходит избыточный рост патогенной микрофлоры.

Даже если добавить в рацион витаминно-минеральный комплекс, то это либо вообще ситуацию не изменит, либо разница будет незначительна и только на период приема этих добавок.

Как сохранить волосы в хорошем состоянии

Чтобы остановить процесс поседения и выпадения волос, необходимо: