Почему 10-минутная прогулка после каждого приема пищи улучшает пищеварение?

Почему прогулка после еды так полезна?

Дело в том, что прогулка после еды помогает стимулировать опорожнение кишечника. Легкая физическая активность способствует сокращению мышц пищеварительного тракта, облегчая движение пищи через желудок и кишечник. Это может помочь предотвратить такие проблемы, как расстройство пищеварения и запор.

Во время ходьбы вы усиливаете кровообращение во всем теле, включая пищеварительную систему. Лучшее кровообращение означает, что больше крови поступает в желудок и кишечник, что может улучшить эффективность процесса пищеварения и способствовать усвоению питательных веществ.

После тяжелой пищи обычно ощущается тяжесть или дискомфорт в животе. Легкая прогулка может помочь облегчить это ощущение, способствуя более быстрому и эффективному пищеварению. Двигаясь, органы пищеварения стимулируются, что может уменьшить ощущение вздутия живота.

Также прогулка помогает регулировать уровень сахара в крови.

Прогулки после еды также могут положительно повлиять на уровень сахара в крови. Умеренная физическая активность помогает клеткам использовать глюкозу эффективнее, что может быть особенно полезным для людей с инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа.