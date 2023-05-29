Мужчина спас водителя из перевернувшегося авто, которое могло взорваться: история смелого поступка

Что известно об инциденте

Старший лейтенант службы гражданской защиты и начальник 46-го отделения государственного пожарно-спасательного поста в Ходорове Львовской области Юрий Василишин 29 мая возвращался домой со смены, когда случайно стал свидетелем страшной аварии.

"Когда Юрий ехал по дороге возле села Демьянка-Наднестрянская Стрыйского района его взгляд внезапно остановился на автомобиле, который на глазах у мужчины взлетел с дороги и перевернулся. Без колебаний Юрий остановился, чтобы помочь", - говорится в сообщении.

Василишин подошел к автомобилю и быстро оценил ситуацию. Пострадавший мужчина нуждался в помощи.

"Юрий не медлил, используя свои навыки и опыт, вытащил мужчину из автомобиля, также отключил аккумуляторную батарею авто, чтобы избежать какой-либо опасности возникновения пожара или взрыва", - написали в службе ГСЧС.

После этого мужчина позвонил в Службу спасения "101" и сообщил об аварии. Вместе с потерпевшим он дождался медиков.

"Эта история напоминает нам, что неравнодушие - это страстное желание изменить мир к лучшему, начиная с мелких, но значимых поступков. Пусть каждый из нас станет звеном в этой цепочке неравнодушия. Пусть наши поступки, будут спасать жизнь, изменять судьбы и делать мир лучше", - отмечают спасатели.

Юрий Василишин во внерабочее время помог выбраться водителю из перевернутого автомобиля (фото: Facebook/Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области)