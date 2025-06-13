Мужчина сбросил 47 кг благодаря ежедневным 5 минутным тренировкам: всего три упражнения

Американский шеф-повар Дэвид Нино с лишним весом резко похудел ради своих троих детей. Он сбросил 47 кг благодаря ежедневным пятиминутным тренировкам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Сколько весил мужчина

Когда-то мужчина весил 130 кг и носил рубашки тройного размера XL со штанами 45 размера в январе 2024 года. Теперь он весит 98 кг и носит брюки 34 размера.

38-летний шеф-повар из Джексонвилля, штат Флорида, изменил свою жизнь после жуткого предупреждения врача. Он пересмотрел свой образ жизни, начав ежедневные пятиминутные высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), периодическое голодание и значительно сократив потребление углеводов.

Дэвид заменил рис и макароны на зеленую фасоль и замороженные овощи, увеличил потребление белка и еженедельно баловал себя читмилами, чтобы поддерживать чувство равновесия.

Самым трудным для него было сохранять терпение и веру в себя, ожидая результатов.

"Однажды я пошел к врачу, и он сказал: "Слушай, Дэвид, тебе нужно похудеть, иначе ты в конце концов не будешь рядом со своими детьми", - сказал он.

Как выглядел Дэвид Нино до похудения (фото: mirror.co.uk)

У мужчины есть трое детей: 14-летняя Максимилиана, 12-летняя Лексингтон и 8-летний Никсон. Проблемы со здоровьем, такие как астма, боль в спине и ишиас, побудили к кардинальным изменениям.

Несмотря на свою насыщенную жизнь шеф-повара, Нино находил время для физических упражнений, прибегая к быстрым высокоинтенсивным интервальным тренировкам (HIIT), которые требовали всего пяти минут в день.

"Я делал 2 минуты берпи, 30 отжиманий и 60 скручиваний. Такое сочетание коротких, интенсивных тренировок и корректировки диеты привело к его впечатляющей трансформации", - рассказал мужчина.

Что привело к увеличению веса

Углеводы были главным виновником увеличения веса Нино. Он съедал пять мисок риса в день, иногда даже восемь или десять.

Поэтому он резко сократил потребление углеводов и увеличил потребление овощей, особенно зеленую фасоль. Используя свои кулинарные знания, Нино делится интересным фактом о замороженных овощах.

Овощи могут долгое время храниться в замороженном виде. Они на самом деле полезнее из-за растущего использования пестицидов на свежих продуктах. Периодическое голодание стало еще одним оружием в его борьбе с похудением.

К тому же мужчина перестал есть после 18:00, а также увеличил потребление белка, который он называет "убийцей жира", одновременно избегая красного мяса.

Дэвид начал видеть результаты уже через шесть дней после внедрения нового режима. Однако, раз в неделю позволял себе есть запрещенную вредную пищу.

Дэвид Нино после похудения (фото mirror.co.uk)

Рацион мужчины

Завтрак

Кусочек тоста, два яйца, смузи с коллагеновыми пептидами и иногда фруктовый смузи.

Обед и ужин

Белок (курица или рыба) с замороженной зеленой фасолью вместо риса.

Перекусы

Небольшие соленые, богатые белком перекусы (курица с соусом Баффало, сливочный сыр, шпинат).

Напитки

Преимущественно вода.

Главное правило: не есть после 18:00, кроме одного дня в неделю.