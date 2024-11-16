"Муж искал нас с сыном по фото погибших": Юлия из Донетчины доверила свою историю музею "Голоса мирных"

В Талаковке еще в 2014 году знали: если дрожат стекло - надо прятаться. В феврале 2022 года даже добротный подвал не был безопасным. Юлия уехала в Мариуполь.

"Спали в пяти в коридоре - я беременная, маленький сын, моя тетя и брат с девушкой. Готовили и грели воду на костре. Каждый день кто-то погибал, каждый день кого-то хоронили прямо во дворе", - вспоминает Юлия.

А 15 марта во двор дома прилетела мина. Брат и его девушка зашли в подъезд буквально за 5 секунд до этого, а два парня на улице погибли. После этого Юлия осознала, что нужно искать пути для эвакуации.

"Мы выехали через взорванный мост. Люди проходили его пешком, а для проезда авто мужчины выкладывали деревянную дверь. Потом нас остановили россияне: "руки на капот, никому не разговаривать, телефоны приготовить". Нам повезло, нас не очень тщательно обыскивали" , – рассказывает Юлия.

И добавляет, что все недели, пока не было связи, ее муж пересматривал фото погибших из Мариуполя, ища среди них своих самых дорогих.

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