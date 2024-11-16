"Муж искал нас с сыном по фото погибших": Юлия из Донетчины доверила свою историю музею "Голоса мирных"
Юлия была на шестом месяце беременности, когда началась полномасштабная война.
Свою историю Юлия из Донбасса рассказала музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.
В Талаковке еще в 2014 году знали: если дрожат стекло - надо прятаться. В феврале 2022 года даже добротный подвал не был безопасным. Юлия уехала в Мариуполь.
"Спали в пяти в коридоре - я беременная, маленький сын, моя тетя и брат с девушкой. Готовили и грели воду на костре. Каждый день кто-то погибал, каждый день кого-то хоронили прямо во дворе", - вспоминает Юлия.
А 15 марта во двор дома прилетела мина. Брат и его девушка зашли в подъезд буквально за 5 секунд до этого, а два парня на улице погибли. После этого Юлия осознала, что нужно искать пути для эвакуации.
"Мы выехали через взорванный мост. Люди проходили его пешком, а для проезда авто мужчины выкладывали деревянную дверь. Потом нас остановили россияне: "руки на капот, никому не разговаривать, телефоны приготовить". Нам повезло, нас не очень тщательно обыскивали" , – рассказывает Юлия.
И добавляет, что все недели, пока не было связи, ее муж пересматривал фото погибших из Мариуполя, ища среди них своих самых дорогих.
Коллекция музея "Голоса мирных" содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.