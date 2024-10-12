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Муж-россиянин звезды "Кухни" хотел бы получить украинское гражданство

Екатерина Кузнецова и ее избранник (фото: instagram.com/katykino)
Автор: Полина Иваненко

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая до начала полномасштабной войны РФ против Украины проживала в РФ, рассказала о своем гражданском муже-россиянине Максиме Аплине. Ее избранник хочет сменить гражданство и был бы рад получить его в нашей стране.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью для OBOZ.UA Кузнецова рассказала, что ее жених восхищается нашей страной.

Актриса отметила, что в начале полномасштабной войны она не находилась в РФ. Именно в то время Кузнецова и его избранник, много лет проживающий в Европе, улетели в отпуск.

"Мы были с мужем в отпуске на Тенерифе, а также параллельно решали важные дела - Макс получал еще раз карточку резидента. Он уже давно задумался над изменением гражданства", - вспомнила Екатерина.

Муж Кузнецовой (фото: instagram.com/katykino)

По словам звезды, ее избранник хочет стать гражданином Украины. Муж Кузнецовой восхищается нашей страной. Но сейчас получить украинский паспорт непросто, потому он выбрал другое государство.

"Он бы с удовольствием получил украинское, но это тяжело. Он занимается получением испанского, думаю, оно у него и будет. Интересно, что после начала войны в 2014 году Макс начал очень активно интересоваться украинской историей и нашими особенностями", - рассказала актриса.

Актриса Кузнецова рассказала о своем муже-россиянине (скриншот)

Муж Екатерины говорил, что ему нравится смелость украинцев. При этом он вспоминал, как в РФ у его друзей просто отбирали весь бизнес, и человек при этом ничего не мог сказать.

"Какие же украинцы крутые, а мы - терпелы. У нас 22 года один и тот же президент. А у вас Майданы. Вы свободные, вдохновляющие, раскованные", - процитировала своего избранника Кузнецова.

Кто такая Екатерина Кузнецова

Известной актрисе 37 лет. Она родилась в Киеве, но строила карьеру как в Украине, так и в России. В частности, Кузнецова снималась в сериале "Кухня". Первый муж Екатерины - российский актер Евгений Пронин. С ним она прожила в браке с 2014 по 2015 год.

Муж Екатерины Кузнецовой (фото: instagram.com/katykino)

После 24 февраля 2022 Кузнецова осудила российскую агрессию и сказала, что больше не вернется в РФ. Там у нее осталась квартира. В настоящее время актриса живет на две страны. Она снимается в Украине и живет вместе с избранником Испании.

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