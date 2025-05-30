Мужчина приобрел на распродаже шкаф и был шокирован его содержимым: что он в нем нашел?

Стивен, которому нужен был шкаф для художественных принадлежностей, наткнулся на объявление, где люди отдавали вещи даром. Он не сразу решил брать шкаф, ведь не знал, куда его поставить, но в конце концов согласился, потому что "это было бесплатно".

Вместе с мамой он поехал на распродажу и приобрели несколько вещей, а для себя он выбрал шкаф для документов, который планировал обустроить для хранения художественных принадлежностей. Вернувшись домой, Стивен завез шкаф в гараж, и именно там его ждал сюрприз.

Когда парень открыл шкаф, чтобы положить внутрь альбомы для рисования, то обнаружил спрятанные на верхней полке жестяные банки. А в них - немалую сумму: 521 доллар. Стивен сразу поделился фотографиями и своей историей на Reddit, где находка быстро набрала тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи делились собственными подобными историями, ведь часто пожилые люди прячут деньги в неожиданных местах.

Он добавил, что вместе с деньгами была рукописная записка, которая, по его мнению, означает количество денег и даты их упрятывания.

Сокровище, которое нашел Стивен в шкафу с распродажи (фото: Reddit)

Реакция на его пост была неоднозначной: одни советовали оставить деньги себе, другие - настаивали на возвращении.

Стивен признался, что обсуждение даже вызвало у него чувство сожаления, ведь некоторые комментаторы начали критиковать его. Однако, парень четко заявил о своем намерении связаться с бывшим владельцем шкафа и вернуть деньги. Сейчас он ждет ответа онлайн, поскольку не может добраться до продавца лично.