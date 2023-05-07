Мужчина стал испытывать сотни оргазмов в день, после того как травмировал спину

Что известно о людях, страдающих PGAD

Дейл Декер испытывал около 100 оргазмов в день, ни один из которых не доставлял удовольствия. Он стал первым мужчиной, рассказавшим о своем опыте с PGAD.

По словам Дейла, это состояние возникло в 2012 году после травмы спины, которая привела к повреждению тазового нерва.

Дейл Декер был изолирован и прикован к дому на протяжении многих лет, боясь, что он испытает позорный публичный оргазм.

"Представьте себе, что вы стоите на коленях на похоронах своего отца у его гроба, прощаетесь с ним, а потом у вас есть девять оргазмов", - рассказывал мужчина в одном из интервью.

А вот уроженка Аризоны 30-летняя Кара Анайя-Карлис, у которой также диагностировали PGAD, однажды сказала, что она пережила более 180 оргазмов всего за два часа и жила в состоянии повышенного сексуального возбуждения до шести часов в день.

Женщина не могла работать или свободно передвигаться, не опасаясь, что ее поразит неконтролируемый и приступ оргазма.

Она даже не могла полноценно участвовать в жизни сына, в частности, посещать школьные мероприятия, потому что боялась опозориться.

"Это разрушило мое участие в жизни моего сына, потому что я чувствовала себя слишком грязной, чтобы быть частью этого. Мы хотим, чтобы он был нормальным ребенком, но в то же время, он не может иметь друзей рядом, потому что у мамы такое заболевание", - рассказала женщина.

Кара Анайя-Карлис с мужем Тони (фото: Daily Mail)

Недавно в сети завирусилось видео, на котором посетительница симфонического концерта в Лос-Анджелесе издавала громкие оргазмические звуки, перекрикивавшие музыку.

И хотя все над этим посмеялись, PGAD - это совсем не забавно. Ведь люди, страдающие этим расстройством, не испытывают удовольствия от этих оргазмов. На самом деле, для них это мучение, ведь они не могут жить полноценной жизнью.

Настоящее количество больных PGAD неизвестно, и многим живущим с ним людям может быть неудобно раскрывать свое состояние.

Какая причина расстройства и как его лечить

Точная причина заболевания неизвестна, хотя есть некоторые сообщения о том, что препарат для лечения симптомов заболевания Паркинсона под названием разагилин может быть причиной.

Другие исследования показали, что состояние может быть вызвано кистами Тарлова - заполненными жидкостью мешками, вызванными травмой или повреждением, обычно находящимися в нижней части позвоночника.

Лечение PGAD различается в каждом конкретном случае, но физиотерапия, направленная на укрепление тазового дна, может помочь, как и сеансы с сексотерапевтом.